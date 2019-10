Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Dov’è il mio Roy Cohn ?”invocò ad alta voce Donaldquando i federali avviarono l’indagine sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016. Non casualmente “Where’s my Roy Cohn?” è il titolo di un esplosivo documentario di Matt Tyrnauer rimbalzato dal Sundance al cartellone della Festa di Roma. Esplosivo perché fa luce sul burattinaio politico di una destrana che da Joseph McCarthy approda all’attuale inquilino della Casa Bianca.Il potere oscuro di Cohn, per oltre un quarantennio l’piùd’, e il suo vantato disprezzo per la gente e per la legge, sono ben noti in patria. Perfino Al Pacino e F.Murray Abraham lo hanno incarnato a teatro nel dramma-denuncia “Angels in”. Per noi, e per il resto del mondo, questo film è ...

HuffPostItalia : “Where’s my Roy Cohn?”, disse Trump. L'avvocato più manipolatore e temuto d'America in un doc imperdibile -