Milano Boxing Night – Daniele Scardina è carico | “Achergui dice che sarà una guerra?

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)pronto alla difesa del titolo internazionale IBF dei pesi supermedi contro Ilias Achergui: il pugile italiano è pronto alla ‘’ Successo superiore alle aspettative per la conferenza stampa dellasvoltasi oggi alla Terrazza Duomo 21 in Piazza del Duomo a. Decine di giornalisti e fotografi delle più importanti testate nazionali sono intervenuti per ascoltare il campione internazionale IBF dei pesi supermedi, il campione d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera, il campione d’Italia dei pesi leggeri Domenico Valentino e gli altri pugili che combatteranno venerdì 25 ottobre sul ring del prestigioso Allianz Cloud (ex Palalido) didifenderà la corona contro il campione del Belgio Ilias Achergui sulla distanza delle 10 riprese, mentre Patera e Valentino si affronteranno sulla distanza ...

