Meret | “Abbiamo dato tutto E’ stata una grande risposta da parte nostra”

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ai microfoni di Sky, nel post partita di Salisburgo-Napoli, è intervenuto il portiere azzurro Alex, autore di parate straordinarie anche questa sera.indica quella che lui ritiene sia più importante. “L’uscita bassa del primo tempo. Sono stato anche un po’ fortunato, però èuna buona chiusura ed è servita per conquistare questa vittoria importatissima per noi” Sul Salisburgo: “Era un cliente difficilissimo. Sapevamo che era così. Abbiamo. Quelli che sono entrati hanno fatto la differenza. E’unadanostra, ora pensiamo alle prossime partite”. Sull’importanza di giocare con continuità “Giocare con continuità è importante, acquisto sempre più fiducia e consapevolezza nei miei mezzi. Per un portiere è importante la continuità. Cerco di farmi trovare sempre pronto e devo continuare così. ...

