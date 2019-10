La Enardu dopo Temptation Island Vip su Pago | ' Non lo amo più'

Serena Enardu dopo l’addio a Pago a Temptation Island Vip : ‘Sono in cura da una psicologa. Ho toccato il fondo’ : “Nè vincitori nè vinti, si esce sconfitti a metà” cantava Arisa ne La notte, e in effetti questi versi sembrano calzare a pennello per descrivere lo stato d’animo di Serena Enardu e Pago dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. I due, intervistati separatamente dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 23 ottobre, raccontano la loro nuova vita dopo la separazione a cui sono arrivati nel programma di Canale ...

Pago : “Dopo Temptation Island Vip c’è solo dolore - Serena Enardu non mi ama più ma mi manca” : Tra Pago e Serena Enardu sarebbero davvero finita. È lei a dichiararlo nell’intervista rilasciata al settimanale Chi dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. E all’artista non rimane altro da fare che prenderne atto. Pago ha raccontato questo periodo complicato sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. È comprensibilmente provato, non si aspettava questo epilogo. Nel suo cuore c’è ancora il desiderio di appianare le ...

Serena Enardu dopo l'addio a Pago - la confessione a 'Chi' : 'Mi fa male averlo lasciato' : La storia d'amore tra Pago e Serena Enardu è giunta definitivamente al capolinea dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island Vip. Chi ha seguito l'ultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi sa bene che i due ragazzi hanno preferito dirsi addio in maniera definitiva. Una scelta che è stata presa in primis dalla bella Serena, la quale ha preferito voltare pagina dopo aver capito di non essere più innamorata del ...

Serana Enardu a Temptation Island - il dimagrimento dopo il reality che preoccupa i fan : «Il cibo non scendeva - ora sto bene» : Serena Enardu è stata protagonista con l’ex fidanzato Pago del docu reality condotto da Alessia Marcuzzi con grande riscontro di pubblico, Temptation Island Vip. dopo la sua avventura la relazione con Pago è finita e lei è tornata alla vita di tutti i giorni, ma un eccessivo dimagrimento ha preoccupato i suoi fan. Ad intervenire sull’argomento la stessa Serena che ha voluto spiegare la situazione e tranquillizzare i suoi follower. Dal suo ...

Serena Enardu sui social : 'Dopo Temptation Island ho perso 6 kg - il cibo non andava giù' : È stato un periodo molto difficile quello che Serena Enardu ha affrontato subito dopo la fine delle riprese di Temptation Island Vip. In alcune Stories che ha caricato su Instagram nelle scorse ore, la protagonista del reality ha confermato ai fan di essere dimagrita tanto nell'ultimo mese: la separazione da Pago, voluta principalmente da lei, ha avuto delle conseguenze non da poco sull'ex tronista sarda. Serena si confida con i followers dopo ...

Serena Enardu eccessivamente magra : solo ora svela quanti chili ha perso dopo Temptation Island Vip : È stato un periodo molto duro per Serena Enardu che, dopo una lunga relazione con Pago, ha visto il suo sogno d’amore sgretolarsi nel falò di confronto di Temptation Island Vip. I due erano stati insieme sei anni e la rottura è stato un grosso colpo per Serena che, dopo la fine della sua storia storica, ha perso molto peso. I suoi fan si sono molto preoccupati di fronte al suo evidente dimagrimento. E non se ne sono accorti solamente i fan: ...

Serena Enardu rivela : "Dopo Temptation non sono stata bene - ecco quanti kg ho perso" : L'ex concorrente di 'Temptation Island Vip' rassicura i fan, preoccupati del suo dimagrimento repentino

Serena Enardu dopo Temptation : ecco la nuova vita con la sorella Elga e il figlio (FOTO) : Tornata single dopo aver lasciato il cantante nel reality show di Canale 5, l'ex tronista torna in Sardegna e ricomincia...

Serena Enardu dopo Temptation Island Vip : l’allenamento è hot. E lei davvero ‘esplosiva’ : Tra le protagoniste assolute di questa seconda edizione di Temptation Island Vip c’è sicuramente Serena Enardu. Per l’ex tronista di Uomini e Donne l’esperienza al docu-reality dei sentimenti è finita male: lei e Pago, il cantante con cui stava insieme da quasi 7 anni, sono usciti dal villaggio separati. dopo 21 giorni lontani, il falò di confronto finale è servito a smascherare rancori e incomprensioni che da tempo segnavano il loro rapporto, ...

Temptation Island Vip - Serena Enardu : ‘Io e Pago dopo il falò abbiamo pianto insieme’ : “Con la fine del rapporto è andato via un pezzo della mia vita”. Serena Enardu commenta così l’esito che ha avuto la sua esperienza a Temptation Island Vip, il programma a cui ha partecipato con Pago. I due al termine di un sofferto falò di confronto si sono detti addio e ora la ex tronista si confessa al settimanale Uomini e donne magazine. Perché Serena Enardu ha partecipato a Temptation Island Vip Come riporta il sito ...

U&D - registrazione del 16 ottobre : la Enardu e l'ex compagno si confrontano dopo l'addio : dopo la messa in onda del falò finale tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island ed al termine del quale si sono detti addio, i due ex fidanzati si sono rivisti nello studio di Uomini e donne. Da quanto trapela dalle anticipazioni pubblicate sul sito 'Il Vicolo delle news' e riguardanti proprio la registrazione del 16 ottobre, si viene a sapere che Pago e Serena si sono nuovamente affrontati di fronte al pubblico di Maria De Filippi. Un ...

“In quel momento…”. Serena Enardu lo ha confessato dopo Temptation Island : cosa c’è con il tentatore Alessandro : Mercoledì 16 ottobre 2019 si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Ospiti in studio, Serena Enardu e Pago, reduci della recente avventura di Temptation Island Vip 2. La coppia, come è noto, si è detta addio nel lungo confronto al falò dell’ultima puntata e le loro vicende sono state quelle più discusse e seguite dell’intera edizione. dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip Serena Enardu ha rotto il ...