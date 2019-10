Con il sorriso tra le labbra | seminario con Francesca Nunzi a Ragusa

Pd : Valente - ‘brava Cirinnà a rispondere ad odio Con sorriso’ : Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Sorridere agli haters è l’arma più efficace contro chi usa l’odio solo perché non ha altri argomenti. Brava Monica Cirinnà, reagire sempre!” Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio. L'articolo Pd: Valente, ‘brava Cirinnà a rispondere ad odio con sorriso’ sembra essere il primo su Meteo Web.

E’ morto a 92 anni Carlo Croccolo - lavorò al fianco di Totò. La moglie - Conserviamone il sorriso : E' morto, all'età di 92 anni, Carlo Croccolo. L'attore lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film. La notizia è apparsa sul suo profilo Facebook con un breve post: "Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento" a Napoli. Croccolo ha lavorato al fianco dei più grandi comici italiani ...

È morta Elisabetta Cirillo. RacContava col sorriso la sua battaglia Contro il cancro : “Un angelo tra noi che ha deciso di aspettarci più in la. È sempre stata avanti”. La salutano così, sui social, Elisabetta Cirillo. La 33enne di Brescia è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro, affrontata sempre con il sorriso sulle labbra.Lisa aveva scelto di parlare pubblicamente della sua malattia. Nel suo blog, Lisa in the World, Raccontava la sua vita, la sua tenacia, la sua voglia di ...

Vessicchio e la nuvola di 'fumo' nel furgone Con Le Vibrazioni : "Arrivammo Con un enorme sorriso" : Il direttore d'orchestra ha raccontato un divertente aneddoto su un Festival di Sanremo di qualche anno fa

Capelli neri - frangetta e sorriso birichino. Ieri così - oggi la più sexy della tv italiana. L’avete riConosciuta? : Capelli neri, frangetta e sorriso birichino. La foto della baby showgirl ha fatto il giro del web e guardandola già si capisce che quella bimba sarebbe diventata una bellissima donna. Accanto a lei c’è anche il fratellino, anche lui diventato a suo modo famoso, grazie alla partecipazione a uno dei reality show più seguiti d’Italia. Quella bambina è diventata una delle donne più belle e desiderate d’Italia, capace di far girare ...

L'ultimo video di Nadia Toffa per Le Iene : un grande sorriso - la malinConia negli occhi e i segni dell'intervento : Un grande abbraccio per una collega speciale. Cento “Iene” commosse per ricordare Nadia Toffa, per dire che se non basta voltare pagina, la nuova stagione del programma di Italia Uno riparte dall’ultimo desiderio e progetto della conduttrice scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro.“Ciao Giorgio, senti mi è venuta un’ idea, hai tempo oggi di passare qui, a casa mia, ...

Uno scatto e un sorriso. Pedersen Conquista i mondiali di Harrogate : Quando nei primi giorni del 1872 Samson Fox iniziò a installare nella via che portava alla sua villetta una serie di pali sovrastati da una strana palla di ferro e vetro e su uno dei lati una grossa manopola anch'essa di ferro in molti lo guardarono non capendo cosa stesse succedendo. Lui disse solt

Claudia Nainggolan - sorriso Contro il cancro allo stadio Olimpico. La foto Con lady Dzeko : «Che forza immensa questa donna» : Claudia Lai Nainggolan ieri sera era in tribuna allo stadio Olimpico di Roma per assistere alla partita dei giallorossi contro l'Atalanta. Al suo fianco Emra Silajdzic, moglie di Edin Dzeko, che...

Emmy Awards 2019 - il ritorno (Con sorriso) di Kit Harington : Emmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonEmmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonEmmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonEmmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonEmmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonKit Harington non è più Jon Snow. E non solo perché ha tagliato i capelli rinunciando al look che tanto lo avvicinava all’eroe di Game of Thrones, ma perché (finalmente) è tornato a sorridere. Sul red carpet degli Emmy ...

US Open – Medvedev lascia New York Con il sorriso : “partita indimenticabile. Nadal? Difficile anche solo vincergli un set” : Daniil Medvedev lascia gli US Open con il sorriso: il tennista russo contento di aver tenuto testa ad un fenomeno del calibro di Rafa Nadal Sotto due set contro Rafa Nadal, un 18° volte campione Slam che aveva già fiutato l’odore del sangue ed era pronto a chiudere la gara nel periodo di gioco successivo, Daniil Medvedev è andato vicino a qualcosa di straordinario. Il giovane tennista russo ha rimontato i due set di svantaggio, ...

MotoGp – Test Misano - la Yamaha regala un sorriso a Valentino Rossi : le parole del Dottore sono Confortanti : Sensazioni positive per Valentino Rossi: le parole del Dottore dopo la due giorni di Test sul circuito di Misano E’ terminata oggi la due giorni di Test sul circuito di Misano, in vista del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma per domenica 15 settembre. Tanto lavoro oggi in pista sul circuito italiano, dove Valentino Rossi ha ritrovato il sorriso con tante novità importanti che lo fanno ben sperare per i ...

Sandra Milo - dopo i problemi eConomici - ritrova il sorriso grazie a “lui” - più giovane di 37 anni : L’amore è cieco e non ha età. Vi sembrano frasi fatte? E allora chiedete pure a Sandra Milo. Ve la ricordate Sandra? Ecco, a 86 anni ha trovato la felicità. E l’amore… Il tutto per merito di un uomo più giovane di lei. Più giovane di 37 anni. Lui chi è? Alessandro Rorato, imprenditore veneto proprietario di un ristorante a Treviso, che al settimanale Novella 2000 ha parlato della sua relazione con l’attrice, iniziata da poco ma già forte e ...