Clima | torbiere in stato preoccupante | potrebbero rilasciare carbonio

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Lesono un pozzo dinaturale che assorbe CO2 dall’atmosfera e la seppellisce nel terreno. Solo in Europa, bloccano circa cinque volte piùdelle foreste. Ma secondo un nuovo studio, citato dalla Bbc, ledel continente sono in unocosì secco e fragile, che“funzionare” al contrario, rilasciandoinvece di assorbirlo. Gli scienziati affermano che è più importante che mai ripristinare e salvaguardare questi paesaggi paludosi. I ricercatori hanno esaminato 31in Inghilterra, Irlanda, Scandinavia ed Europa continentale per valutare i cambiamenti negli ultimi 2000 anni. Lo studio, pubblicato su Nature Geoscience, ha scoperto che la maggior parte dellesono diventate più secche durante il periodo 1800-2000 di quanto non fossero state negli ultimi 600 anni. Per l’esattezza, il 40% è risultato ...