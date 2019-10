Buco dell’ozono | trend positivo ma con riserva

NASA : “Il Buco dell’ozono 2019 è il più piccolo mai registrato dalla sua scoperta - evento raro” : Modelli meteorologici anomali nell’alta atmosfera sopra l’Antartide hanno drasticamente limitato la riduzione dell’ozono a settembre e ottobre, determinando il buco dell’ozono più piccolo osservato dal 1982, hanno riportato NASA e NOAA. Il buco dell’ozono di quest’anno ha raggiunto la sua massima estensione di 16,4 milioni di chilometri quadrati l’8 settembre e poi si è ridotto a meno di 10 milioni di chilometri quadrati per il resto di ...

Il Buco dell’ozono 2019 continua ad incuriosire : “Prevediamo che sarà uno dei più piccoli da metà anni ‘80” : Dopo la scoperta del buco dell’ozono negli anni ’80 e i conseguenti protocolli internazionali stabiliti per ridurre la distruzione dell’ozono, il 16 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale per la preservazione dello strato di ozono per sostenere la consapevolezza dell’impatto umano sull’ambiente. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) fornisce una serie di dati per monitorare l’ozono nell’atmosfera, così come la ...

Clima : 50 anni di previsioni apocalittiche errate tra carestie - era glaciale - Buco dell’ozono e riscaldamento globale : I catastrofisti del Clima prevedono disastri ambientali e Climatici dagli moltissimi anni e continuano a farlo anche oggi. Ma nessuna di queste previsioni apocalittiche, con tanto di date e scadenze, ad oggi si è avverata. In questo articolo, vi presentiamo una raccolta delle previsioni più catastrofiche da personaggi famosi al governo e nella scienza. Oltre a mettere in luce queste previsioni errate, la raccolta mostra anche che coloro che ...

Il Buco dell’ozono si sta riducendo : la rivelazione di Copernicus. “Potrebbe essere uno dei più piccoli degli ultimi 30 anni” : Secondo gli scienziati del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), la comparsa annuale in Antartide del buco dell’ozono potrebbe essere una delle più piccole mai registrate dalla metà degli anni ’80. A meno di un mese dall’inizio della stagione del buco dell’ozono, gli scienziati del CAMS hanno osservato come quest’anno il buco dell’ozono si stia riducendo ad una dimensione di circa la metà di quanto si registri in questo periodo ...

Riscaldamento stratosferico improvviso da record al Polo Sud : porterà freddo in Australia e ridurrà il Buco dell’ozono [GALLERY] : Al Polo Sud, è iniziato un intenso Riscaldamento stratosferico improvviso, conosciuto anche come Stratwarming. Il Riscaldamento è ancora in corso e si prevede che persisterà ancora per un po’. Mentre il Polo Sud si prepara ad addentrarsi nella primavera, la stratosfera resterà calda, poiché c’è più influenza e calore dal sole ogni giorno. I dati della NOAA/PCC (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo) mostrano il Riscaldamento ...