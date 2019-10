Bce | Draghi chiuderà il mandato difendendo Qe2 e taglio dei tassi

Bce - la rivincita di Draghi : «L’euro mai così popolare» : La lezione alla Cattolica. Il presidente Eurotower attacca il populismo e difende la virtù del coraggio. Ottimista sull'Europa: «Oggi a essere messo in discussione è chi dubitava»

Mario Draghi : “La Bce ha agito per la crescita. Euro mai così popolare” : "L'Euro è popolare come mai prima d'ora e il sostegno all'Unione Europea è ai massimi dai tempi della crisi", ha dichiarato Mario Draghi - insignito della laurea honoris causa dall'Università Cattolica di Milano - in quella che si annuncia come una delle sue ultime uscite pubbliche da presidente della Bce,Continua a leggere

Il coraggio della competenza. L'ultima lezione di Draghi da presidente della Bce : Pubblichiamo il testo integrale dell'intervento di Mario Draghi, presidente della Bce, in occasione del conferimento della Laura honoris causa in Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Policy making, responsabilità e incertezza Fra poche settimane si concluderà il mio mandato di Presi

Bce - sei ex banchieri centrali contro Draghi : “Protegge i Paesi altamente indebitati e priva i giovani di investimenti sicuri che rendano” : Dopo gli attacchi arrivati da banche e assicurazioni tedesche, la politica espansiva della Bce di Mario Draghi finisce anche nel mirino della vecchia guardia dell’Eurotower. “Da ex banchieri centrali e cittadini europei assistiamo con crescente preoccupazione all’attuale modalità di crisi della Bce”, si legge nel documento due pagine firmato tra gli altri dall’ex capo economista della Bce, Juergen Stark. “Il sospetto” è ...

Alla Bce finisce l’era Draghi : qual è l’eredità che lascia a Christine Lagarde? : “Draghi, Falchi e colombe – L'Euro e l'Italia 2011-2019” , è questo il titolo del saggio in cui Donato Masciandaro e Alberto Orioli ripercorrono gli otto anni dell'”italiano” che ha guidato la Banca centrale europee

La "vecchia guardia" della Bce attacca Draghi : "Il nuovo Qe finanzia i Paesi ad alto debito" : La politica espansiva della Bce di Mario Draghi finisce nel mirino della vecchia guardia dell’Eurotower. “Da ex banchieri centrali e cittadini europei assistiamo con crescente preoccupazione all’attuale modalità di crisi della Bce”, si legge nel documento due pagine firmato tra gli altri dall’ex capo economista della Bce, Juergen Stark. “Il sospetto” che il nuovo Qe possa nascondere ...

Bce - ex banchieri centrali attaccano la politica monetaria di Draghi : La critica avviene in un momento di discordia all’interno della Bce, dove più di un terzo dei consiglieri si è opposto, nel corso dell’ultima riunione, alla politca monetaria accomodante della gestione Draghi

Da Allianz a Deutsche Bank - i big tedeschi attaccano la Bce ultra-accomodante di Draghi : Monta la rivolta a cielo aperto dei falchi contro la Bce capitanata dai tedeschi: prima il presidente della BundesBank Jens Weidmann e il ceo di Deutsche Bank Christina Sewing, poi il membro del Board Sabine Lautenschläger, da ultimo durissimo il ceo del gruppo assicurativo Allianz, Oliver Bate. Scontenti sul QE2 i governatori di Austria, Olanda, Estonia, a sorpresa la Francia prende le distanze.

Bce : venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica laurea honoris causa (3) : (AdnKronos) – Dopo il saluto del rettore Franco Anelli, il preside di Economia, Domenico Bodega, leggerà le motivazioni con cui la Facoltà ha inteso attribuire il riconoscimento accademico: “Mario Draghi ha contribuito in modo unico alla costruzione di un’Europa unita. Come presidente della Bce ha disegnato strumenti straordinari per impedire la dissoluzione dell’Eurozona. Ha concepito e reso operativo il programma ...

Bce : venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica laurea honoris causa (2) : (AdnKronos) – “Con questo gesto – precisa Anelli – l’Ateneo pone in risalto qualità e rilevanza della sua opera da governatore della Banca d’Italia e nel ruolo decisivo di presidente della Banca centrale europea. Conoscenza e azione, studio teorico al servizio della società: di questa rara sintesi Draghi è un esempio indiscusso”. Secondo il rettore, “negli interventi per attenuare ...

Bce : venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica laurea honoris causa : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – venerdì 11 ottobre a Milano il presidente della Bce, Mario Draghi, riceverà dall’Università Cattolica la laurea honoris causa in Economia. La cerimonia si terrà alle ore 11.30 nell’Aula Magna dell’Ateneo: seguirà una lectio magistralis dell’economista, già governatore della Banca d’Italia. “La laurea honoris causa in Economia al professor Mario Draghi è il ...

Bce - Draghi : abbiamo munizioni da usare : 10.32 La Bce ha munizioni da usare, stimoli straordinari che potrebbero essere necessari a lungo,in assenza del sostegno della politica di bilancio.Così il presidente,Draghi,al Financial Times."Tutti gli strumenti,dai tassi di interesse al Qe, alle linee guida sono pronti per essere calibrati", dice Draghi, che ritiene necessario Bilancio comune,unione fiscale e budget condiviso dell'Ue. Christine Lagarde? Sarà un presidente Bce "eccezionale", ...

Draghi - il presidente Bce si appella ai Paesi dell’euro : ora l’unione fiscale : Il presidente uscente della Bce al Financial Times: È «più urgente che mai» che i singoli Paesi dell’unione europea aumentino la spesa pubblica per contrastare il rallentamento dell’economia. «Ci sarà molto da discutere, ma sono ottimista»

Bce - nuovo appello alla Germania : “Paesi che hanno margini agiscano”. La tedesca Lautenschläger lascia in polemica con Draghi : Dalla Bce arriva un nuovo appello ai governi “interessati da un rallentamento economico” che dispongono di “margini per interventi di bilancio”: “Dovrebbero agire in maniera efficace e tempestiva“, si legge nell’ultimo bollettino economico che ricalca le parole pronunciate il 12 settembre da Mario Draghi. Intanto però l’opposizione alle politiche ultraespansive del presidente uscente si concretizza ...