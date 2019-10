Bambini - Dispositivi antiabbandono obbligatori dal 7 novembre

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il 7scatterà lobbligo di utilizzo in auto dei cosiddetti. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di oggi del decreto ministeriale che ne disciplina le caratteristiche tecniche, e che, come prassi, entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, si conclude liter normativo iniziato un anno e mezzo fa con lobiettivo di dotare lItalia, prima nazione al mondo, di una norma che evitasse la morte di neonati edimenticati in auto dai genitori.o fino a quattro anni. Dal 7, dunque, chiunque trasporti in autodi età fino a quattro anni dovrà utilizzare un dispositivo conforme alla norma (basta una dichiarazione di conformità da parte del produttore). Tre le possibili opzioni ci sono: un normale seggiolino con integrata la nuova funzione; un dispositivo elettronico indipendente da abbinare ai ...

quattroruote : #Bambini in #auto, i dispositivi e i #seggiolini #antiabbandono saranno obbligatori dal 7 novembre: ecco tutto quel… - consumatori : #Bambini dimenticati in #auto: cosa ne pensate dei dispositivi anti-abbandono? Purtroppo anche in #Italia sono fre… - The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: I migliori dispositivi anti abbandono per i seggiolini dei bambini -