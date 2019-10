Autostrade per l' Italia chiude l' era Castellucci | nuovo sistema di monitoraggio

Autostrade ha «violato il patto con lo Stato per nascondere lo stato di degrado dei ponti» : L’atto d’accusa, scritto dal pm Cotugno e depositato negli ultimi giorni al tribunale del Riesame, dipinge un inquietante quadro «sistemico», come mai si era visto in precedenza

Whirlpool - esplode la protesta degli operai : bloccate le Autostrade : Caos sul bivio A1/A3 in entrambe le direzioni tratto chiuso per manifestazione - sulla A3 Napoli-Salerno tra Ponticelli ed il bivio con la A1 Milano-Napoli. Il tratto è chiuso in entrambe le...

Assunzioni Autostrade per l'Italia ed Eni per diplomati e laureati : Il gruppo Autostrade per l'Italia e l'Eni - Ente Nazionale Idrocarburi selezionano nuovo personale da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante, in funzione di specialista, coordinatore, tecnico, addetto di comparto e operatore, da inserire nei propri uffici collocati sul territorio nazionale. Posizioni aperte in Autostrade per l'Italia Autostrade per l'Italia ricerca profili qualificati in ...

Autostrade : Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – In vista dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali (previsto per Aspi dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13 ottobre e dalle 2 alle 6 di lunedì 14 ottobre), Autostrade per l’Italia, si legge in una nota, “ha attivato alcune misure per assistere gli automobilisti in viaggio lungo la rete dove sarà rafforzata la disponibilità di personale dedicato ai servizi di viabilità e ...

Autostrade - sciopero il 13 e 14 ottobre : Domenica 13 e lunedì 14 ottobre i casellanti incroceranno le braccia. Lo annunciano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. Il motivo, si apprende da una nota congiunta delle sigle, è “l'ennesima grave rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da 10 mesi". Il personale coinvolto e gli orari Lo sciopero durerà dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 13 ...

Autostrade : sindacati - nuovo sciopero personale domenica 13 e lunedì 14 (2) : (AdnKronos) – Per lo sciopero, spiegano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, “dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 13 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 14 si fermerà il personale turnista, sottoposto alla 146, addetto agli impianti, alla sala radio e gli ausiliari alla viabilità, garantendo i servizi minimi”. Il resto del personale, compreso quello addetto ai ...

Autostrade : sindacati - nuovo sciopero personale domenica 13 e lunedì 14 : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “nuovo sciopero nelle Autostrade domenica 13 e lunedì 14 ottobre”. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica “a seguito dell’ennesima grave rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da 10 mesi e della necessità di proseguire la mobilitazione del personale, dopo i primi due ...

I tecnici Spea accusano Autostrade di aver fatto pressioni per modificare i report : I funzionari Spea ammettono, di fronte al gip, di aver falsato i report sulla sicurezza dei viadotti. Ma dicono di averlo fatto per le pressioni dei dirigenti di Autostrade. Dopo il crollo del Ponte Morandi. A parlare, un anno dopo il crollo che è costato la vita a 43 persone, sono Massimiliano Giacobbi, Lucio Ferretti Torricelli e Andrea Indovino. I primi due agli arresti domiciliari, il secondo con una misura interdittiva per un anno sulle ...

Autostrade - Conte : “Procedimento in corso è per la caducazione della concessione”. Posato il primo pezzo del ‘nuovo’ ponte Morandi : “Il procedimento in corso è per la caducazione”. Nel giorno in cui ‘nasce’ il primo pezzo del nuovo viadotto sul Polcevera, con la posa dell’impalcato sulle pile 5 e 6, il premier Giuseppe Conte parla dell’iter per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. “È un procedimento complesso anche perché acquisisce di volta in volta nuove perizie e i materiali delle inchieste anche di quella ...

Contratto Autostrade - sciopero 13-14/10 : 18.05 Nuovo stop nella trattativa tra le concessionarie autostradali e i sindacati per il rinnovo del Contratto collettivo scaduto da 9 mesi. A riferirlo i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl che annunciano un nuovo sciopero il 13 e 14 ottobre, anticipato da un'assemblea dei delegati il 10. Il confronto, ripreso tra mercoledì e giovedì,si è interrotto a seguito "dell'atteggiamento gravemente irresponsabile"delle ...

Autostrade - salta il rinnovo del contratto : sciopero il 13 e 14 ottobre : I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno proclamato lo sciopero dopo lo stop alla trattativa sul...

Ponte Morandi : ancora perquisizioni - ma stavolta Autostrade e Atlantia collaborano : Due giorni di perquisizioni e sequestri nelle sedi romane di Atlantia ed Autostrade. Per due giorni, tra martedì mattina e mercoledì, la Guardia di Finanza ha scavato a fondo negli uffici, sequestrato documenti, interrogato testimoni. Ma stavolta qualcosa è cambiato rispetto alle volte precedenti. Scrive Il Secolo XIX: “Secondo fonti qualificate, dagli interrogatori emerge uno spirito di collaborazione maggiore rispetto alle fasi iniziali ...