Uomini e Donne | Cartasegna in Parlamento e retroscena trash di Damante

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 23 Ottobre 2019 : Enzo Geloso di Pamela - Scenata in Studio! : Nella Puntata di Uomini e Donne Oggi assistiamo al rientro in studio di una ex coppia: Edoardo e Chiara, che sono rientrati al trono Over per annunciare le loro imminenti nozze. Passiamo alla sfilata, durante la quale Enzo fa una Scenata di Gelosia nei confronti di Pamela. Secondo il cavaliere la dama indossa un abito troppo provocante. Ecco cosa accade in Puntata Oggi a Uomini e Donne Over. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 23 ...

Sinodo sull’Amazzonia - due rivoluzioni al vaglio dei vescovi : gli Uomini sposati ordinati preti e un ministero per le donne : preti sposati e donne diacono. Il 26 ottobre 2019 i quasi duecento padri sinodali che partecipano al Sinodo speciale dei vescovi sull’Amazzonia dovranno votare il documento finale. Come sempre i voti saranno dati paragrafo per paragrafo e per l’approvazione saranno necessari almeno i due terzi dei placet. L’attesa maggiore è per il momento in cui i vescovi dovranno votare il testo sui viri probati, ovvero uomini sposati che vengono ordinati ...

Svelata la Dieta di Tina Cipollari! Ecco Cosa Mangia l’Opinionista di Uomini e Donne! : L’opinionista Tina Cipollari ha recentemente affermato di essersi messa a Dieta. Il suo obiettivo dichiarato e quello di riuscire a perdere 20 kg in 6 mesi. Adesso a Uomini e Donne Magazine ha spiegato nel dettaglio in Cosa consiste la sua Dieta. Ecco quindi Cosa Mangia l’opinionista di Uomini e Donne. Tina Cipollari è la storica opinionista di Uomini e Donne ed i telespettatori del programma sanno benissimo che è una buona ...

UMBERTO GAUDINO E FRANCESCA TOCCA/ Uomini e donne : balli sensuali con Vittorio e... : UMBERTO GAUDINO e FRANCESCA TOCCA da Amici a Uomini e donne per ballare con Vittorio e Valentina Autiero, è di nuovo gara?

Uomini e Donne - Jean Pierre conosce Antonella (con Gemma delusa) : Jean Pierre viene invitato al centro studio per una donna che è venuta a conoscerlo. Gemma, seduta, appare sorpresa:"Perché è venuta...?"prosegui la letturaUomini e Donne, Jean Pierre conosce Antonella (con Gemma delusa) pubblicato su Gossipblog.it 22 ottobre 2019 15:34.

Uomini e Donne oggi - Riccardo amareggiato : “Ida non sei corretta” : Riccardo Guarnieri lascia Uomini e Donne e attacca Ida Platano L’inizio della puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne è stata assolutamente scoppiettante. Difatti c’è stato il tanto atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Un confronto in cui è emerso un fatto clamoroso: Ida ha confidato al cavaliere tarantino di non provare niente nei suoi confronti. Finita qua? Nemmeno per idea perchè successivamente è ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni oggi - 22 ottobre : Sperti difende Riccardo - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni oggi, 22 ottobre del Trono Over: Gemma tradita da Jean Pierre? Riccardo infuriato con Ida Platano lascia lo studio

Uomini e Donne - Gennaro e Valentina si frequentano : Valentina torna in studio e racconta l'uscita con Gennaro, cavaliere che si era presentato in studio, la scorsa settimana, per lei. I due si sono sentiti e visti una sera."Lei mi ha detto che, poiché abbiamo pensato di vederci nel weekend, lei sabato era libera ma io avevo un matrimonio. E domenica, lei, avrebbe lavorato tutto il giorno. Mi ha detto che avrebbe finito di lavorare alle 21 e le ho detto "Alle 21 sarò a Firenze e ti porto a ...

Uomini e Donne - Ida Platano lascia il programma : "Io sto uscendo da sola" Con queste parole Ida si alza dalla sedia, saluta Maria De Filippi, Gemma e gli opinionisti in studio.prosegui la letturaUomini e Donne, Ida Platano lascia il programma pubblicato su Gossipblog.it 22 ottobre 2019 15:01.

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri - lasciato da Ida - abbandona il programma : Ida conferma di voler chiudere la storia con Riccardo, nell'apertura di puntata. Armando sottolinea che Ida lo ha cercato. Riccardo chiede se sia vero:"TI ho detto, non arriviamo in puntata per scoprire cose nuove"prosegui la letturaUomini e Donne, Riccardo Guarnieri, lasciato da Ida, abbandona il programma pubblicato su Gossipblog.it 22 ottobre 2019 14:55.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo - non solo le nozze : l’ex di Uomini e Donne annuncia un’altra grande novità : Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo. l’ex cavaliere di Uomini e Donne sogna i fiori d’arancio con la compagna che lo scorso 11 ottobre ha dato alla luce la loro prima figlia insieme. Lo ha confidato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, cui ha svelato anche un altro progetto, ma stavolta di lavoro, con la mamma di sua figlia Bianca. Lui è già divorziato e già padre di 2 bambini, Ursula invece è già mamma di 3 figli, ma ...

“Ci sposiamo”. Uomini e Donne - l’annuncio in studio davanti a Maria : scendono tante lacrime : Una puntata ricca di spunti quella di oggi di Uomini e Donne con il trono over che riserverà tante sorprese. Nel corso della puntata, vedremo ancora al centro dello studio Ida Platano che ha dichiarato di non sentire più un sentimento forte nei confronti di Riccardo Guarnieri. Le troppe delusioni e i continui sfoghi del passato sembrano aver segnato Ida, la quale ha dato questa triste notizia al Guarnieri. Un discorso inaspettato quello della ...

Colpo di scena a Uomini e Donne : le lacrime e poi lascia il trono over con lui : Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne: dopo lacrime e discussioni, lasciano il programma insieme. No, non stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che ultimamente dominano il programma di Maria De Filippi. Questi nuovi importanti sviluppi, fa sapere il sito il Vicolo delle News che diffonde le anticipazioni di una delle ultime registrazioni del trono over, riguardano Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si frequentano da ...

Uomini e Donne Trono Classico - Giulio Raselli : “Ho sofferto” : Trono Classico, Giulio Raselli: “Ho sofferto per una storia finita male” E’ un dato di fatto: il Trono Classico non riesce a stare al passo con i tempi rispetto al Trono Over. E’ paradossale, vista la differenza anagrafica che intercorre, ma il pubblico premia puntata dopo puntata le vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri, preferendoli ai tronisti e alle troniste di oggi. A DiPiù Tv, nel frattempo, Giulio ...