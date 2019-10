Sul clima anche il giornalismo deve scegliere da che parte stare

Le elezioni canadesi si giocano Sull’emergenza climatica : Le elezioni in programma il 21 ottobre si annunciano molto diverse dalle precedenti. Gli scivoloni e gli scandali hanno annebbiato l’aura di Justin Trudeau. Leggi

Arrestata di nuovo Jane Fonda per le proteste Sul clima : ha annunciato che si farà arrestare ogni venerdì per le prossime 14 settimane : Jane Fonda è stata nuovamente Arrestata per il suo secondo venerdì di protesta per il clima davanti a Capitol Hill. Insieme all’attrice 81enne, è stato arrestato anche Sam Waterson che è insieme a Fonda tra i protagonisti della popolare serie televisiva “Gracie and Frankie”. L’attrice appare, con un cappotto rosso, basco nero e grandi occhiali da sole, sorridente nelle foto mentre mostra le mani ammanettate con le ...

L'approvazione del decreto clima e gli spiragli Sulla Brexit : DALL'ITALIA La Camera approva la Nadef con soli tre voti di scarto. 318 a favore della Nota di aggiornamento al Def, 194 contrari, 2 astensioni. Assenti 24 onorevoli del M5s, di cui 6 membri dell’esecutivo. Mara Carfagna, Forza Italia, ha detto: “Il governo è defunto”. Il ministro dell’Economia, R

Dl Clima - Greenpeace : “Inciderà davvero molto poco Sull’emergenza in corso” : “Quello varato oggi dal Consiglio dei Ministri sostanzialmente non è un decreto sul Clima, dato che inciderà davvero molto poco sulla lotta all’emergenza Climatica in corso, per cui occorrerebbero provvedimenti ben più radicali. A partire da una seria svolta pro-rinnovabili e da una drastica rimodulazione dei sussidi ai combustibili fossili, la cui entità sarà chiara solo quando saranno noti i termini della legge di bilancio”. ...

Dl Clima - Conte : “Dobbiamo puntare Sull’idrogeno” : Il decreto legge sul Clima, approvato stasera dal Consiglio dei Ministri, e’ “un primo assaggio delle misure che realizzano questo Green New Deal”. “Annuncio – prosegue il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista al Tg3 – due progetti pilota: uno e’ quello che varero’ tra pochi giorni, ci sara’ l’inaugurazione a Ravenna di una piattaforma che consentira’ dal moto ...

Bonus rottamazione - Sul decreto clima i buoni per auto 3 e motorini : L’ultima versione del provvedimento atteso giovedì in Consiglio dei ministri conferma il buono mobilità di 1.500 euro per la rottamazione delle auto Euro 3 e 500 euro per i motocicli euro 2 e 3 a due tempi

Clima - il grande freddo Sulle Alpi è sempre più raro : giornate con minime sottozero calate del 10% rispetto agli anni Settanta : Le temperature sottozero in alta quota diventano più rare. Lo dicono i nuovi dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Cnr – Centro nazionale delle ricerche elaborati per il Il Sole 24 Ore e svolti monitorando il Clima delle aree Alpine. Emerge un quadro in linea con l’emergenza Climatica globale: l’estate del 2019 è la terza più calda dal 1800 (dopo 2003 e 2012) e le giornate con temperature ...

Clima - Gentiloni : “La commissione Ue vuole investire oltre mille miliardi Sull’ambiente”. Asvis : “Serve legge su sviluppo sostenibile” : L’obiettivo della nuova commissione europea è “mettere in campo oltre mille miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale“. L’annuncio arriva dal commissario italiano agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto Asvis 2019 che analizza l’andamento dell’Italia rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. La commissione punterà ad “integrare ...

Clima : al via la conSultazione pubblica sui tagli di gas serra : Viene avviata oggi e durerà sino al 4 novembre prossimo la consultazione dei cittadini sulla “Strategia di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra”, detta anche “Strategia di lungo termine” (con orizzonte temporale al 2050), che l’Italia deve predisporre e inviare alla Commissione europea entro il primo gennaio 2020, come previsto dall’accordo di Parigi sul Clima e dalle normative europee. ...

Clima - gli scienziati si mobilitano : “non c’è alcuna emergenza - Sul global warming troppe congetture” : Un gruppo di 145 scienziati italiani (Climatologi, fisici, geologi, geofisici) ha presentato una petizione al Capo dello Stato, al presidente del consiglio e ai presidenti delle Camere, sostenendo che non esiste un consenso scientifico sull’origine umana del riscaldamento globale, che questo e’ un fenomeno che si e’ verificato anche in passato per cause naturali, che non c’e’ una emergenza Climatica e che le ...

Clima - concentrarsi Sulla diagnosi non basta. Occorre agire Sulla terapia : Quando stavo per laurearmi, ero affascinato dalla neurologia. Avevo un professore molto bravo che, come Sherlock Holmes, in base ai sintomi riusciva a capire la sede della lesione cerebrale. All’epoca la risonanza magnetica e la tac erano appena agli inizi e le diagnosi si basavano sulla clinica. Mi allontanai dalla neurologia perché purtroppo la terapia, in quel momento storico, era ben poca cosa. Assistevamo, quindi, a sofisticate ...

Clima - il ministro Costa : “Sul DL andiamo avanti con la decisione - siamo in emergenza” : “Sul dl Clima vado avanti perché l’emergenza è sotto gli occhi di tutti e le coperture ci sono”. Lo dice il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in una intervista all’AGI. Il grande successo della marcia per il Clima dimostra in effetti che siamo ad un punto di svolta. Non è più possibile tirarsi indietro. “Ho sostenuto e sostengo l’urgenza di questo provvedimento – spiega il ministro – che ...

Titoli e aperture : la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti climatici e i dubbi di Conte Sul fine vita raccontati dai quotidiani in edicola : Le manifestazioni per l'ambiente degli studenti in Italia e in tutto il mondo, il fine vita con i dubbi del premier Giuseppe Conte sul “diritto alla morte” e le sue aperture ai medici obiettori, il tema dell'evasione fiscale e le ipotesi del governo sull'uso del contante e le carte di credito, tra sconti, bonus fiscali e aumenti, che riportano al centro il “caso Iva”, infine l'intesa nella maggioranza 5Stelle-Pd sui figli degli immigrati ...

Manifestazioni per l’ambiente in tutta Italia - ma il governo svuota il decreto Sul clima : Restano i sussidi per chi usa fonti inquinanti e bonus rottamazione ridotto. Piano per rinnovare i mezzi pubblici