Sciopero 25 ottobre | bus e tram a rischio | orari e fasce di garanzia città per città

Doppio Sciopero venerdì 25 ottobre : a rischio trasporto pubblico : Roma- A Roma venerdì 25 ottobre trasporto pubblico a rischio per due scioperi, uno di 4 ore, dalle 20 a fine servizio, l’altro di 24. L’agitazione di 4 ore è stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarderà le aziende partecipate da Roma Capitale. La protesta interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Quella di 24 ore è invece ...

Sciopero generale del 25 ottobre : Roma – Venerdì Roma si ferma. Uno Sciopero che i sindacati, tengono a precisare, non è fatto a cuor leggero: “E’ il primo Sciopero generale di Roma, non c’era mai stato perché quello che facemmo con Marino era uno Sciopero dei dipendenti pubblici. E’ uno Sciopero politico da quando ci hanno mandato la polizia a forzare il cordone di lavoratori al presidio di Roma Metropolitane” e assicurano che “stanno ...

Whirlpool - il 31 ottobre Sciopero generale a Napoli : Whirpool per giovedì 31 ottobre Cgil, Cisl e Uil di Napoli hanno proclamato lo sciopero generale con una manifestazione per le vie della città

Sciopero 25 ottobre : a Milano si fermano i mezzi Atm - a Roma anche scuole e raccolta rifiuti : Venerdì nero per i pendolari italiani. Il prossimo 25 ottobre, a causa dello Sciopero generale di 24 ore indetto da Sgb (Sindacato Generale di Base), Cub (Confederazione Unitaria di Base), Usi-Cit (Unione Sindacale Italiana) e Cobas, le linee metropolitane e di superficie potrebbero subire ritardi o cancellazioni. I lavoratori iscritti al sindacato rivendicano “l’aumento dei salari, delle pensioni e del salario medio garantito. La ...

Whirlpool - no alla chiusura : Sciopero generale a Napoli il 31 ottobre : sciopero generale dell'industria e del terziario, nell'area metropolitana di Napoli, nel giorno indicato da Whirlpool come termine ultimo prima della cessione degli impianti produttivi di...

Cotral : venerdì 25 ottobre Sciopero di 24 ore : Roma, 21 ottobre 2019. Il prossimo venerdì 25 ottobre 2019 le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl – Fna, Faisa Cisal, Sgb, Cub, Cobas e Usi – Ait hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ...

Venerdì 25 ottobre ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Milano : Venerdì 25 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano convocato dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base). Lo sciopero durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di ATM, l’azienda dei trasporti della

Ama - 25 ottobre Sciopero : Roma – Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL hanno proclamato uno sciopero di tutte le aziende partecipate e in appalto di Roma Capitale per l’intera giornata di venerdì 25 ottobre a cui hanno aderito FP CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI. Per i dipendenti di Ama S.p.A. l’astensione inizierà con il primo turno di venerdì 25 ottobre per concludersi, tenuto conto dell’organizzazione dei servizi aziendali, intorno alle ore 4:30 della ...

Catalogna - Sciopero generale : strade bloccate e voli cancellati. Rinviato il ‘Clasico’ Barcellona-Real Madrid in programma il 26 ottobre : In Catalogna comincia la giornata del quarto sciopero generale indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. A Barcellona sono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione per partecipare alla manifestazione convocata per le ore 17. È il quinto giorno consecutivo di proteste contro la ...

Sciopero 25 ottobre : fermi anche i trasporti pubblici - con stop di treni - autobus e aerei : Tra pochi giorni andrà in scena un nuovo Sciopero generale, proclamato da CUB ed altre sigle sindacali. Ad essere interessate saranno tutte le categorie pubbliche e private sul territorio nazionale. Attesi forti disagi per venerdì 25 ottobre anche nel settore dei trasporti, con diverse agitazioni anche nei comparti ferroviario, aereo e marittimo. In alcune città saranno a rischio i mezzi pubblici. Da nord a sud della penisola l'agitazione durerà ...

Sicilia : vertenza Blu Jet - nuovo Sciopero 24-25 ottobre : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - Si inasprisce la vertenza Blu Jet. Il personale marittimo aderente a Filt Cgil e Uiltrasporti ha proclamato una seconda giornata di sciopero delle 21 di giovedì 24 ottobre alle 21 di venerdì 25 ottobre. Ventiquattrore in cui il servizio di collegamento marittimo veloce