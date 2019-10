In Canada vince Trudeau | ma gli serve un alleato Tre ipotesi e il sollievo liberale

Elezioni in Canada - Trudeau vince ma guiderà un governo di minoranza. E triplica i voti tra i separatisti del Quebec : Ha conquistato 156 dei 338 seggi della House of Commons, sotto la fatidica soglia dei 170 deputati necessari per governare da solo. Ma Justin Trudeau è il vincitore delle Elezioni in Canada, riconfermato per un altro mandato alla guida del paese. guiderà però un governo di minoranza, probabilmente con l’appoggio esterno del New Democratic Party (Ndp), dopo avere sconfitto i conservatori di Andrew Scheer. Il premier, secondo le proiezioni della ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Canada 48-7 - successo convincente e qualificazione alla World Cup 2023! Show della terza linea : E’ un’altra Italia quella di Fukuoka rispetto a quella vista con la Namibia. Azzurri che partono subito convinti e con la voglia di far male, scavano il primo gap nel primo quarto di gioco, poi lasciano un po’ troppo spazio al Canada, ma a cavallo dei due tempi accelerano nuovamente e chiudono il discorso. Sugli scudi la terza linea formata da Negri, Polledri e Steyn, benissimo Braley in mediana e Minozzi nella linea ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pedala sul Mortirolo con i tifosi : lo Squalo si scalda - poi vola in Canada : Vincenzo Nibali torna protagonista sul Mortirolo, una delle salite più iconiche del Ciclismo e che è stata affrontata anche durante l’ultimo Giro d’Italia. Proprio su questa ascesa lo Squalo aveva cercato di attaccare Richard Carapaz per conquistare la maglia rosa ma non era riuscito nell’impresa e si era dovuto accontentare del secondo posto nella corsa a tappe di casa. Il siciliano, quest’anno vincitore anche di una ...