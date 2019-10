Evasione fiscale | Di Pietro | “Carcere? Il problema è scovarli e raddoppiare personale per

Ecco come cambiano le misure su bonus - partite Iva - pagamenti - Evasione fiscale : Intesa di massima nella maggioranza di governo sulle correzioni alla manovra. Sanzioni solo da luglio per commercianti e artigiani senza il Pos, prima il taglio delle commissioni. Rinviato di sei mesi il taglio del tetto all’uso del contante. Si allenta la stretta sulle partite Iva fino a 65 mila euro, salta il vincolo del regime analitico. La web tax fuori dal decreto, se ne riparla nella legge di Bilancio

Manovra 2020 : in arrivo lettera Ue - probabile richiesta di chiarimenti su Evasione fiscale : Negli ultimi anni, quello della Manovra finanziaria, non è mai stato un passaggio facile. Da Bruxelles starebbe per arrivare una lettera in cui saranno chiesti dei chiarimenti all'attuale governo italiano su quelle che saranno le direzioni che si andranno ad intraprendere. Un destino che, a quanto pare, accomunerebbe anche altri paesi, tra cui la Spagna. Tuttavia, dall'esecutivo si sarebbero già levate voci rispetto al fatto che l'epistola ...

Nuove regole contanti 2020 ed Evasione fiscale - quanto sono utili? : Nuove regole contanti 2020 ed evasione fiscale, quanto sono utili? Nuove regole contanti 2020 – Il nuovo esecutivo punta a contrastare l’evasione fiscale e lo fa anche, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane, diminuendo la soglia del limite utilizzabile di denaro contante. Si passerà dagli attuali 2.999,00 euro ai 1.000,00 euro a partire dal 2022. Nel frattempo saranno adottate misure graduali. Nei prossimi 2 anni ...

Evasione fiscale - Migliore (Italia Viva) a Bonafede : “Decreto d’urgenza non è strada giusta per cambiare norme penali” : Mentre sta per iniziare il vertice di maggioranza sulla manovra a Palazzo Chigi, alle affermazioni del ministro Bonafede sulle norme per il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione per chi una cifra superiore ai 100 mila di euro di Evasione fiscale replica Gennaro Migliore, deputato di ‘Italia viva‘. “La decretazione d’urgenza non credo sia la strada giusta per cambiare le norme ...

Evasione fiscale - Salvini : “Pensare a manette per alcune decine di migliaia di euro è da fuori di testa. Sì a carcere - ma non per disperati” : “Dobbiamo diventare certamente più severi con gli evasori fiscali, ma non coi disperati. A volte qualcuno ha avuto accertamenti, problemi, verifiche per errori minimali o formali, per dimenticanze, per il modulo sbagliato. Sento parlare di cifre ridicole. Pensare alle manette per alcune decine di migliaia di euro mi sembra veramente da fuori di testa, quando ci sono multinazionali che evadono miliardi di euro di imposte”. Sono le ...

L’Istantanea – L’Evasione fiscale vista dal sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa : Ieri in tv è sbucato da Vespa un signor benaltrista, Alessio Villarosa, che dice di essere sottosegretario all’Economia e deputato dei Cinquestelle. È stato così caruccio, così comprensivo con gli evasori fiscali, così compassionevole che al dirimpettaio, il suo collega di Fratelli d’Italia chiamato a contraddirlo, è mancata la parola. Facciamo piano, ha detto Villarosa, a chiamare evasori gli evasori fiscali. E grande cautela a sospettare che ...

Sulla lotta all'Evasione fiscale sto con Conte : Sulla lotta all’evasione sto con il presidente Conte. In tutta onestà non capisco come si possa considerare secondario o non urgente un tema che ha a che fare con il futuro del nostro Paese, con la sostenibilità economica e con la tenuta sociale.Le forze politiche continuano a balbettare in maniera incomprensibile, oppure si attestano in difesa della libera circolazione del contante, come se utilizzare 3mila euro in contanti ...

Riciclaggio ed Evasione fiscale - Ubs patteggia : confisca da 8 milioni di euro : L’accusa è di non avere pianificato dei «modelli organizzativi» in grado di evitare i reati di evasione fiscale e Riciclaggio. Il colosso bancario Ubs ha patteggiato una sanzione pecuniaria con il Tribunale di Milano per 2 milioni 125mila euro. L’accusa dei pm riguarda Ubs Switzerland Ag, Ubs Monaco Sa e Ubs Ag. Il giudice per le indagini preliminari, nel confermare l’accordo tra accusa e difesa, ha disposto la confisca di somme pari a 8 milioni ...

Perché non può essere il “contrasto di interessi” a debellare l'Evasione fiscale : Roma. Certi miti sono duri a morire, così quando si discute di evasione fiscale, soprattutto quando il confronto è televisivo, c’è sempre il tizio che propone la soluzione semplice e definitiva: il “contrasto di interessi”. “Per sradicare l’evasione basta consentire a tutti di detrarre le spese, cos

La lotta di Conte e Di Maio all’Evasione fiscale : quanto si può recuperare davvero : La lotta all'evasione fiscale è uno dei punti chiave della manovra approvata dal Consiglio dei ministri, su cui sia Giuseppe Conte che Luigi Di Maio hanno insistito fiduciosi. Il governo prevede di recuperare svariati miliardi di euro dal contrasto all'evasione, coperture aggiuntive che verranno poi inserite nella legge di Bilancio. Ma come si può calcolare il gettito della lotta all'evasione prima ancora dell'attuazione a pieno regime delle ...

Manovra - tredici "punti di forza" e un vero grande nemico : l'Evasione fiscale : L'ok all'alba, via libera salvo intese del Consiglio dei ministri alla legge di bilancio per il 2020 e al decreto fiscale...

Conti pubblici Manovra, la pace giallorosa. Quota 100 non viene toccata Via libera – In serata il governo approva il Documento di bilancio e lo invia a Bruxelles. Nel dl Fiscale tasse sulle vincite e multe a chi non usa il Pos. Via la norma sulle sim

Vicenza : Gdf scopre Evasione fiscale per oltre 670 mila euro (2) : (Adnkronos) - La condotta fraudolenta, in definitiva, ha permesso all’indagato di “abbattere” consistentemente l’utile e, conseguentemente, di ottenere un indebito risparmio d’imposta che, sulla scorta degli accertamenti eseguiti, è risultato essere pari a 671.867 euro, importo corrispondente alla s

Vicenza : Gdf scopre Evasione fiscale per oltre 670 mila euro : Vivenza, 15 ott. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Vicenza, in relazione ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza., finalizzato alla