That' s Amore | prima puntata in diretta

That’s Amore : il rapporto tra gli uomini e i loro animali domestici nel nuovo programma di Rai 3 : That's Amore - Rai3 Il mondo degli animali sarà protagonista del nuovo access prime time di Rai3. A partire da stasera alle 21.15, andrà infatti in onda sulla terza rete That’s Amore, il programma ideato da Duccio Forzano incentrato sugli animali domestici, da sempre considerati i migliori amici dell’uomo. 25 appuntamenti in cui si metterà in luce il rapporto tra gli uomini e gli amici a quattro zampe, dove non mancherà uno ...

That's Amore - nell'access di Rai 3 storie di uomini e animali : anticipazioni prima puntata : Dalle 'storie minime' di passanti casuali alle 'storie di uomini e animali' protagoniste di That's Amore, nuovo programma al via questa sera, lunedì 21 ottobre 2019, alle 21.15 su Rai 3. Un nuovo appuntamento in onda nell'access della terza rete Rai per 25 puntate da 25' prodotte da Fenix Entertainment: un progetto, però, che vede la firma di Duccio Forzano, ideatore del format e regista di questa serie breve che promette di colpire il cuore dei ...

That’s amore-Storie di uomini e altri animali - il nuovo programma di RaiTre racconta la vita in una clinica veterinaria : Nelle nostre case vivono sette milioni di cani e di gatti, molto più che semplici animali. Non a caso Rai3 ha deciso raccontare le storie di uomini e “figli” a quattro zampe che si intrecciano nella clinica veterinaria Roma Sud. “That’s amore-Storie di uomini e altri animali” è il nuovo programma ideato da Duccio Forzano che sbarcherà nella rete diretta da Stefano Coletta lunedì 21 ottobre alle 20.25. Venticinque, ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini That’S AMORE! Impresa da sogno - batte Molfils al tiebreak del 5° e vola in semifinale! : Corrado Barazzutti non sei più da solo! Quarantadue anni dopo Matteo Berrettini riporta l’Italia del tennis nella semifinale del torneo maschile agli US Open. Un’Impresa incredibile per il tennista romano, che ha vinto una fantastica battaglia di cinque set contro il francese Gael Monfils con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 dopo tre ore e cinquantasei minuti di gioco. Berrettini diventa il quarto italiano di sempre a raggiungere ...