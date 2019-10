Salvini dice che è nata la ' coalizione degli italiani'

"Al governo con Renzi? Mai nella vita" - dice Salvini : "Io al governo con Renzi? Ma neanche se mi offrissero di fare il re del mondo. Mai nella vita". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un comizio a Todi, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile in futuro una coalizione con l'ex premier toscano. "Lo tenga in memoria", ha aggiunto rivolgendosi al giornalista che lo stava filmando. Per poi rispondere al leader di Italia Viva che alla Leopolda, appellandosi ...

“Siamo 200 mila!” - dice Salvini. Ma i conti alla manifestazione di Roma non tornano. Ecco quanti erano davvero : “Cambieremo la storia di questo Paese, torneremo al governo” e “questa è una piazza di italiani orgogliosi di essere italiani, non di fascisti”. Ospite perfetto, a Matteo Salvini, riesce l’impresa di riempire piazza San Giovanni e di rimettersi in sintonia con gli alleati del centrodestra, che non hanno gradito il simbolo della Lega comparso alle spalle, notte tempo. E’ il leader della Lega, che a sorpresa, poco dopo le 15, prende la parola per ...

"Arriverò a Palazzo Chigi dalla porta principale" - dice Matteo Salvini : “Io a Palazzo Chigi ci arriverò dalla porta principale, cioè dalle elezioni. Continuano a rinfacciarmi di aver detto ‘pieni poteri': un'espressione forse equivoca ma sarei l'unico dittatore che chiede di dare la parola agli italiani. Renzi invece ha paura delle urne perché il suo partito è dato fra il tre e il cinque per cento”. In una intervista lunghissima, di ben tre pagine de Il Foglio, il leader della Lega Matteo Salvini attacca a testa ...

"Quando ha chiesto pieni poteri ha allarmato gli italiani" - dice Bettini di Salvini : goffredoIl Pd resta "leale" con i Cinquestelle, "non abbiamo altra scelta che cercare con loro un rapporto strategico, candidandoci a governare l'Italia anche per i prossimi cinque anni" e guardare ad un campo "più largo con la sinistra", anche con Italia Viva ma solo se non intende acquistare spazio attraverso un conflitto con il Pd. Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, Goffredo Bettini, ex parlamentare Pd, ...

Silvio Berlusconi fregato da Salvini? La Lega dice no al suo candidato - la rabbia di Mara Carfagna : Centrodestra unito, sì, ma solo sulla carta. Perché su candidati e poltrone tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sembra ancora alta tensione. Il Cav ha ufficializzato l'adesione di Forza Italia alla manifestazione di sabato prossimo a Roma lanciando la candidatura di Mario Occhiuto a governatore d

"Non mi piace Salvini - ha un comportamento distruttivo" - dice Lapo Elkann : "Non mi piace l'atteggiamento di Salvini. Non sono Salviniano e non amo il suo comportamento perché temo sia distruttivo e non costruttivo". Lo ha detto a Palermo Lapo Elkann, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa organizzata da Fondazione Laps e Croce Rossa Italiana - Comitato Regione Sicilia, per la sigla di un protocollo di intesa a sostegno dei bambini in difficoltà. "Penso ...

Renato Soru - una poltrona pesante all'ex Pd dalla giunta sarda di Solinas : Matteo Salvini che dice? : La giunta sarda di centrodestra richiama Renato Soru, ex presidente della Regione nonché ex segretario del Pd sardo. Come riporta il Fatto quotidiano, l'imprenditore patron di Tiscali sarà indicato a breve dall'assessora regionale all'Industria Anita Pili come "consulente nel tavolo di Agenda Indust

"Avevo sottovalutato l'attaccamento di Conte alla poltrona" - dice Salvini : Dopo Luigi Di Maio, sulla poltrona di Di Martedì, su La 7, arriva Matteo Salvini che attacca subito il premier Giuseppe Conte: "Aveva sempre detto che se fosse caduto il governo sarebbe tornato a fare l'avvocato e invece eccolo li. Di Conte avevo sottovalutato il suo attaccamento alla poltrona". Ma il leader leghista risponde anche su Matteo Renzi: "Con me ha in comune il nome, ha l'idea opposta di politica". Nello studio sono molti ...

"Salvini? Non posso stare dietro alle sue perversioni" - dice Di Maio : "Salvini si è auto complottato". Così Luigi Di Maio a "Di martedi'' su La7 parlando dell'esecutivo giallo-verde. "Non posso stare dietro alle perversioni di uno che dice il giorno prima che va tutto bene e poi decide di fare cadere il governo", ha spiegato il leader del Movimento 5 Stelle. Parole, di tutt'altro tono, anche per il premier: "Conte non si rifiuta di andare al Copasir. Ora questo organismo non ha un presidente. Di ...

"Salvini si è fatto fagocitare dal rito romano" - dice Maroni : “Salvini si è fatto fagocitare dal rito romano. Mi ha ricordato il Bersani post voto del 2013”. In un colloquio con Il fatto Quotidiano, Roberto Maroni, due volte ministro dell'Interno, poi ministro del Lavoro, ex segretario della Lega subito dopo Umberto Bossi ed ex Governatore della Lombardia, sostiene che dopo l'8 agosto Matteo Salvini “ha concesso sette giorni e sette notti a Giuseppe Conte, ma in politica in una settimana può succedere di ...

Enzo Cheli : "Il referendum elettorale di Matteo Salvini non si farà. Anche se la Consulta dicesse sì" : "Il referendum non si farà". Secondo il costituzionalista Enzo Cheli, ex giudice e vice presidente della Consulta, esperto di sistemi elettorali, la richiesta di otto Regioni guidate dal centrodestra per abrogare la parte proporzionale del Rosatellum sarà bocciata: "E' molto difficile che il quesito

Enrico Mentana - la rivelazione : "Chi ha fregato Matteo Salvini dicendogli di aprire la crisi" : "Matteo Salvini era il Diego Maradona della situazione, però te la ricordi la scena di Maradona ai mondiali del '94 viene portato da una signora verso il bordo del campo per fare l'anti-doping? E' scoppiato. Si dice in questi casi che uno si monta troppo la testa, perde il senso della realtà". Ma at

Matteo Salvini : "Meglio Greta Thunberg del ministro dell'Ambiente - diamo il diritto di voto ai sedicenni" : "Preferirei avere Greta come ministro dell'Ambiente, il ministro italiano non vale Greta. Se uno pensa di tassare il gasolio per gli agricoltori vuol dire che non ha capito niente. Greta sarebbe più in grado di fare il ministro di qualche altro ministro". Matteo Salvini ha detto di stare con Greta T