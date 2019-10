Lite al pronto soccorso finisce in sparatoria | due feriti | «colpiti alle gambe» Panico

Il satelLite Solar Orbiter pronto per la sua missione “infuocata” - parte per la Florida verso il Sole : Solar Orbiter, la missione che costituisce il fiore all’occhiello dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo studio del Sole, ha completato tutti i test ed è pronta per essere trasportata a Cape Canaveral, in Florida, in vista del lancio, previsto nel febbraio 2020. Costruito da Airbus a Stevenage (UK), Solar Orbiter studierà nel dettaglio il Sole per comprendere meglio i suoi effetti sul sistema Solare. Il satellite è dotato di una serie ...