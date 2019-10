Giulia De Lellis | le corna fanno miracoli | il libro continua ad aver successo

Giulia De Lellis - nudo artistico su Instagram. Boom di like (e critiche) : Qualunque cosa faccia, dica o posti Giulia De Lellis non passa inosservata e rimbalza praticamente ovunque. Questo “scricciolo” di 164 cm, divenuta famosa grazie a Uomini & Donne, è ormai una delle influencer più note in Italia, sulle orme di Chiara Ferragni. Che piaccia o meno. Modella, testimonial di brand, guest star contesa a eventi e inaugurazioni varie, addirittura scrittrice di best seller, il fenomeno Giulia non conosce ...

Una Vita in Bianco : intervista a Luca Turco - protagonista della nuova web serie con Giulia de Lellis : Luca Turco ci racconta un'anteprima della nuova web serie, targata Witty, in onda da domani 22 ottobre 2019.

Giulia De Lellis - dopo una foto su IG c'è chi ironizza : 'Diventi anche tu Belen' : Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare di una fotografia in cui Giulia De Lellis si espone al suo pubblico sui Instagram. La ragazza, infatti, ha scelto di pubblicare uno scatto in cui non indossa nulla nella parte superiore: sebbene quest'immagine abbia raccolto quasi 400mila "mi piace" in meno di un giorno, non sono mancate critiche e attacchi all'influencer e alla sua decisione di mostrarsi senza veli. Giulia si espone sul web: lo ...

Seno in vista e sguardo ammaliante - Giulia De Lellis nuda su Instagram : la FOTO è da… infarto : La fidanzata di Andrea Iannone ha postato sui social una FOTO che la ritrae come mamma l’ha fatta, mandando in estasi i propri followers Giulia De Lellis fa impazzire i proprio followers su Instagram, lady Iannone infatti ha postato sui propri canali social una FOTO che la ritrae completamente nuda, con il Seno in bella vista. Uno scatto che ha immediatamente raggiunto picchi clamorosi di like, assestandosi quasi a 400.000. Una FOTO ...

Giulia De Lellis pubblica una foto senza veli su Instagram - fan impazziti : 'Spettacolo' : Giulia De Lellis continua ad essere la regina indiscussa dei social e in queste ore su Instagram ha postato uno scatto decisamente audace che non è passato inosservato. L'ex volto di Uomini e donne, infatti, ha scelto di condividere con i suoi milioni e milioni di follower su Instagram una fotografia che la ritrae a mezzo busto senza veli, un po' come mamma l'ha fatta. Uno scatto che ha messo Giulia al centro della ribalta mediatica in questa ...

Giulia De Lellis come mamma l’ha fatta : inno alla femminilità - fan stupiti : Giulia De Lellis posta una foto sui social e stupisce tutti, mai vista così Poche ore fa, Giulia De Lellis ha mandato in tilt i social. L’influencer infatti ha postato una fotografia, a mezzo busto, molto particolare dove la si vede come mai: senza maglietta ed intimo, con una parte del corpo censurata. La fidanzata […] L'articolo Giulia De Lellis come mamma l’ha fatta: inno alla femminilità, fan stupiti proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis osa. E il topless è servito - : Francesca Galici Giulia De Lellis ha stupito tutti condividendo uno scatto audace e sensuale che la ritrae in topless. Un nudo artistico non volgare che esalta la bellezza dell'influencer e compagna di Andrea Iannone Giulia De Lellis ha deciso di mostrarsi sui social come non aveva mai fatto e ha condiviso una foto in topless, con solo la bleratura necessaria a evitare la censura da parte del social network. La storia d'amore con ...

Giulia De Lellis - il prezzo del successo : parla Francesco Facchinetti : Giulia De Lellis, il prezzo del successo: parla Francesco Facchinetti Giulia De Lellis è lontano, felice e spensierata. La giovane influencer si è concessa un periodo di pausa, seguendo il suo Andrea Iannone in oriente (il centauro è stato impegnato nel Moto Gp thailandese due settimane fa e in questo weekend sarà in pista in […] L'articolo Giulia De Lellis, il prezzo del successo: parla Francesco Facchinetti proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis ancora su Andrea Damante : 'Dopo il tradimento - ho paura del genere umano' : Sono tante e tutte molto interessanti le cose che ha raccontato ieri, 17 ottobre, su Instagram Giulia De Lellis. Rispondendo ad alcune domande che i followers le hanno posto sul libro che è uscito un mese fa, la romana ha fatto sapere di aver pianto tanto mentre lo scriveva e che parlare del tradimento subito da Andrea Damante, è stata come una liberazione per lei. Le parole di Giulia sull'ex Damante È passato un mese da quando Giulia De Lellis ...

Giulia De Lellis : "Dopo il tradimento di Andrea Damante - ho paura del genere umano" : Giulia De Lellis, nelle scorse ore, ha risposto alle tante domande dei propri followers, su Instagram, curiosi di conoscere i retroscena del primo successo letterario, "Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza":prosegui la letturaGiulia De Lellis: "Dopo il tradimento di Andrea Damante, ho paura del genere umano" pubblicato su Gossipblog.it 18 ottobre 2019 16:41.

Giulia De Lellis aiuta un ragazzo a fare coming out su IG : 'Amare non è mai sbagliato' : Giulia De Lellis è spesso presa di mira per la vita che fa, per il lavoro che fa e per come utilizza i social network: nelle scorse ore, però, la giovane ha spiazzato tutti proponendo una nobile iniziativa ai suoi oltre 4 milioni di followers. Nel gioco "Fammi una domanda" di Instagram, infatti, la romana ha chiesto ai fan di raccontare le loro storie personali e poi lei ne avrebbe scelta una da rendere pubblica. Giulia vicina a Lorenzo: 'Non ...

Giulia De Lellis e le cicatrici lasciate da Damante : "Ho paura del genere umano" - : Serena Granato Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un nuovo sfogo con i fan, dopo la pubblicazione del suo primo libro dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza) Il primo libro di Giulia De Lellis, scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo, continua ad avere successo. Recentemente l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e neo autrice, De Lellis, è finita al centro del gossip per aver annunciato su ...

Giulia De Lellis confessa : Vedo più ?mia cognata che il mio fidanzato : Prosegue a gonfie vele la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La coppia non perde occasione di esternare sui social network il proprio amore reciproco. L'ultima dichiarazione pubblica porta la firma del pilota, che su Instagram ha dedicato dolci parole all'influencer romana: "Quanto sei bella Giulia, sei un mondo tutto da scoprire, un mondo tutto tuo, un mondo bellissimo...I love you!".\\Giulia De Lellis, che sta seguendo il suo ...

“Crisi”. Giulia De Lellis e Iannone i fan ne sono sicuri : il pilota rompe il silenzio : Le voci di crisi erano nell’aria da tanto. È normale quando di parla di personaggi chiacchierati e discussi come Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Basta un giorno di assenza dai social, un’uscita solitaria e un the con gli amici o le amiche che il gossip si scatena. Lo ha imparato bene Andrea Iannone che durante il suo fidanzamento con Belen Rodriguez ha vissuto giorni davvero difficili, con i fotografi che entravano addirittura nel paddock del ...