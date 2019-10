Di Berardino inaugura mensa universitaria in via Cesare De Lollis

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – Oggi Claudio di, assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Formazione e Diritto allo studio universitario, hato lain viaDe, in zona San Lorenzo, non lontano dalla cittadella. Gestita da Lazio Disco, Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza, la struttura è stata completamente ristrutturata nel corso dell’estate e ospita anche quest’anno, ma con un look completamente nuovo e decisamente green, le migliaia di studenti che ogni anno frequentano i corsi delle università romane. Attiva già da qualche settimana, la, accessibile anche di sera per la cena, non si presenta solamente arricchita di moderni e vivaci arredi, ma vanta il fatto di essere plastic free. I cambiamenti apportati nellasono infatti un esempio tangibile della svolta green che l’amministrazione regionale ha voluto dare da ...

ExPartibus : Roma, Di Berardino inaugura mensa universitaria via De Lollis - - pietro_riccio : Roma, Di Berardino inaugura mensa universitaria via De Lollis - -