Celtic-Lazio | Europa League 2019-2020 | programma | orari e tv Le probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Terza giornata dell’ed impegno in trasferta per, che farà visita a Glasgow contro ilin una sfida fondamentale per i biancocelesti. Vincere contro la squadra di Brandon Rogers può essere importantissimo in ottica qualificazione per Immobile e compagni, che si trovano al secondo posto ad un solo punto proprio dagli scozzesi. Laè stata sconfitta all’esordio in Romania dal Cluj e poi è riuscita a superare il Rennes all’Olimpico grazie alle reti di Milinkovic Savic ed Immobile. Per il, invece, pareggio all’esordio con i francesi e poi successo per 2-0 contro i rumeni., sfida valevole per la terza giornata dell’, si giocherà giovedì 24 Ottobre alle ore 21.00. Prevista la diretta televisiva in chiaro su TV8, sul satellite su Sky Sport Uno e poi in streaming su SkyGo, sul sito ...

