Benjamin Mascolo e lo sfogo contro la tv trash

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Cosa ho fatto di male per meritarmi del?” cosìMascolto, del duo Benji e Fede, si sfoga su Instagram con in sovraimpressione la frase “Quando mi coinvolgono in queltelevisivo del ca**o”. Qualche ora dopo il cantante è ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai2, ma le sue parole non sono rivolte al programma di Fazio. In realtà non cita alcun programma ma specifica “Una televisione fatta di gossip e”. A chi si riferiva quindi? In quelle ore a Live Non è la d’Urso è andato in onda un servizio sul poliamore, per introdurre l’ospite di domenica 20 ottobre: Pupo. In questo servizio si parla della storia die di Bella Thorne, l’attrice che a sua volta intrattiene un rapporto con la deejay Alex Martini, una situazione che Benji ha commentato con un “Non è un problema per me”. Ecco il ...

