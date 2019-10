Foggia | incidente stradale sulla provinciale 141 | morti marito e moglie

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Un gravesi è verificato ieri pomeriggio, sabato 19 ottobre,strada141 che collega le cittadinene di Manfredonia e Zapponeta. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, due auto, una Range Rover e una Lancia Lybra, si sono improvvisamente scontrate violentemente. Nell'impatto la Range Rover è uscita fuori strada, mentre per le persone a bordo dell'altra vettura non c'è stato nulla da fare, in quanto sono decedute entrambe. Si tratta di una coppia di coniugi sipontini: Antonio De Cristofaro, 64 anni, maresciallo dell'Aeronautica Militare, e Lucia Salvemini, di 61 anni. La donna sarebbe morta sul colpo, mentre l'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo agli Ospedali Riuniti di: le sue condizioni erano comunque già gravissime....

NoiNotizie : Manfredonia-Zapponeta (!Foggia): incidente, due morti. Deceduto anche il marito - sandravale1 : RT @catlatorre: Come fossero morti insieme, in un incidente. E invece a sterminare la famiglia è stato lui, Ciro. Con premeditazione, di no… - Pezzadazienda : RT @catlatorre: Come fossero morti insieme, in un incidente. E invece a sterminare la famiglia è stato lui, Ciro. Con premeditazione, di no… -