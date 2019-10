Com’è che Giuliani è finito così

Fonte : ilpost

(Di domenica 20 ottobre 2019) Da ex rispettatissimo sindaco di New York è diventato una specie di faccendiere di Trump, per lo stupore di molti

giannigipi : Arriva, per ognuno, il momento in cui capisci che il tuo tempo è finito, che il mondo è cambiato al punto da spinge… - juventusfc : 53' | ?? | GOOOOOOOL DI PJANIIIIIIIC! ????? Lunga percussione offensiva dei bianconeri in area bolognese, risolta da… - matteosalvinimi : L’ex avvocato del popolo dice che le mie parole sono inaccettabili? Io da ministro in un anno ho quasi azzerato l’i… -