Torino | detenuto tunisino in permesso sgozza la compagna Aveva già ucciso la sua

Torino - detenuto tunisino in permesso di lavoro tenta di sgozzare la compagna : aveva scoperto che uccise la fidanzata : Condannato a 12 anni di carcere per femminicidio, un detenuto tunisino ha tentato di sgozzare la sua attuale compagna con una bottiglia durante una violenta lite che si è consumata prima su un...

Torino - detenuto tunisino in permesso premio tenta di sgozzare la compagna : aveva scoperto che uccise la fidanzata : Ha tentato di sgozzare la compagna che lo voleva lasciare dopo che aveva scoperto che l'uomo, un tunisino 36enne, Mohamed Safi era detenuto nel carcere delle Vallette di Torino per aver ucciso...