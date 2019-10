Rugby | Mondiali 2019 | Inghilterra-Australia 40-16 | May e due intercetti valgono le

LIVE Inghilterra-Australia Rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : i Wallabies vogliono interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.55 Gli inglesi hanno vinto la Pool C davanti alla Francia, con lo scontro diretto cancellato a causa de tifone Hagibis, mentre l’Australia ha chiuso la Pool D in seconda posizione alle spalle del Galles, a causa dello scontro diretto perso per 25-29 dai Wallabies. La sfida odierna sarà avvincente. 08.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Inghilterra ed ...

Mondiali di Rugby - le partite e gli orari dei quarti di finale : Da oggi in Giappone si fa sul serio: inizia la fase a eliminazione diretta, con tante attese partite da seguire anche in chiaro, la mattina

Rugby - Mondiali 2019 : Nuova Zelanda-Irlanda - All Blacks favoriti d'obbligo : La prima giornata dei quarti di finale alla Rugby World Cup in Giappone si chiuderà alle 12.15 a Tokyo, quando in campo scenderanno i bicampioni del mondo della Nuova Zelanda e l'Irlanda. Pochi mesi fa questa sfida era ipotizzata come possibile finale, ma il sorprendente ko degli irlandesi contro il Giappone ha rimescolato le carte e All Blacks e Irlanda si affronteranno subito in un match da dentro o fuori. E Joe Schmidt dovrà inventarsi ...

Rugby - Mondiali 2019 : Inghilterra-Australia - i britannici si giocano tutto : Parte domani mattina alle 9.15, con diretta su RaiSport+HD, la fase finale della Rugby World Cup che si sta disputando in Giappone. Il primo quarto di finale vedrà di fronte l'Inghilterra di Eddie Jones e l'Australia di Michael Cheika. Due nazionali dal pedigree assoluto, ma che si presentano all'appuntamento in maniera molto diversa. L'Inghilterra è arrivata in Giappone tra le favorite, Eddie Jones ha lavorato quattro ...

Rugby - Mondiali 2019 : Galles-Francia. Programma - orari e tv : Sarà quella di domenica 20 la seconda ed ultima giornata dedicata ai quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby, delineati al termine della fase a gironi: la parte bassa del tabellone, alle ore 9.15 italiane prevede la sfida tra Galles e Francia, che definirà la terza semifinalista della rassegna iridata della palla ovale.

Rugby - Mondiali 2019 : Giappone-Sudafrica. Programma - orari e tv : Si chiuderà domenica 20, con la seconda ed ultima di giornata, il Programma dedicato ai quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby, delineati al termine della fase a gironi: per la parte bassa del tabellone, alle ore 12.15 italiane, si sfideranno i padroni di casa del Giappone ed il Sudafrica, nella partita che definirà la quarta ed ultima semifinalista della rassegna iridata della palla ovale.

Orari quarti di finale Mondiali Rugby 2019 : programma - tv e streaming delle partite : Week-end di grande rugby in terra giapponese: vanno in scena i quarti di finale per il Mondiale. Quattro partite tra sabato e domenica: sarà grandissimo spettacolo, con match davvero equilibratissimi. Andiamo a scoprire il programma e gli Orari.

Rugby - Mondiali 2019 : la Nuova Zelanda resta la squadra da battere. Ma Galles e Sudafrica possono insidiare gli All Blacks : Si fa calda la situazione in Giappone e dopo una settimana di pausa sabato e domenica andranno in scena i quarti di finale della Rugby World Cup. Sono rimaste, dunque, in otto le squadre a giocarsi il titolo 2019 e i pronostici fin dalla vigilia hanno sempre indicato gli All Blacks come favoriti d’obbligo. Scommessa abbastanza facile e banale, calcolando che la Nuova Zelanda è bicampione in carica e che da anni guida (salvo poche eccezioni ...