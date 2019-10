MotoGp | Morbidelli al settimo cielo | “battere Quartararo è difficilissimo Benzina

MotoGp - GP Giappone 2019 : Morbidelli e Quartararo danno una lezione a Vinales e Valentino Rossi. La Yamaha non ufficiale si conferma più performante : Si dice che talvolta l’allievo superi il maestro. Nel caso del team Yamaha Petronas si può ormai dire che la squadra satellite della scuderia di Iwata stia attentando alla leadership in pista dei “cugini” e lo ha dimostrato anche oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente che va a dare ulteriore fiducia ad un gruppo già di suo in ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Franco Morbidelli - una reazione da campione. Il romano risponde all’ascesa di Quartararo e mette paura a Marquez : Sono passati ben cinque mesi ma alla fine Franco Morbidelli ce l’ha fatta ed è riuscito a tornare davanti a Fabio Quartararo in qualifica. Il 24enne italo-brasiliano si è reso quest’oggi protagonista di una prestazione strepitosa che gli ha permesso di guadagnarsi la seconda piazzola in griglia di partenza nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romano del Team Yamaha ...

MotoGp Giappone - a Motegi ancora davanti Marquez. Pole per lo spagnolo - poi Morbidelli e Quartararo : Pole di Marc Marquez a Motegi nella MotoGp in Giappone. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti a tutti con la sua Repsol Honda col tempo di 1’45.763. Secondo l’italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha, 1’45.895), terzo il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, 1’45.944). A seguire Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) col tempo di 1’46.090 e il britannico Cal Crutchlow (Honda Castrol, 1’46.189). Sesto Jack ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : l’Italia non ha un pilota all’altezza per lottare con Marquez nella classe regina. Morbidelli e Bagnaia ancora troppo acerbi - i senatori soffrono : Il Gran Premio della Thailandia ha chiuso definitivamente i conti per quanto riguarda il Mondiale 2019 di MotoGP, conquistato ancora una volta dallo spagnolo Marc Marquez che all’età di 26 anni è già riuscito ad arrivare a quota otto titoli iridati. ancora una volta nessun rivale è riuscito, per motivi diversi, a contendere seriamente il campionato al pilota della Honda che ha messo sul piatto una costanza di rendimento eccellente e ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica FP2. Quartararo chiude in vetta su Vinales e Morbidelli - Rossi 5° - Dovizioso 8° : Dominio Yamaha sia nella FP2 del GP di Thailandia 2019 di MotoGP, sia nel complessivo del venerdì di Buriram. Davanti a tutti, infatti, il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) con 193 millesimi su Maverick Vinales e 221 su Franco Morbidelli. Quinto Valentino Rossi a 329 che precede Marc Marquez, mentre è ottavo Andrea Dovizioso. Ecco la classifica della FP2 e combinata del venerdì thailandese. classifica TEMPI FP2 GP Thailandia 2019 ...

VIDEO MotoGp - GP Aragon 2019 : Alex Rins sbaglia la frenata e mette fuori causa Franco Morbidelli : Franco Morbidelli prosegue nel suo credito con la fortuna. Dopo pochi chilometri del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, infatti, il pilota del team Yamaha Petronas viene speronato da Alex Rins che sbaglia completamente la staccata in curva 12 e lo manda per le terre. Per il romano è arrivato inevitabile il ritiro e uno “zero” pesante in classifica generale laddove, invece, si attendeva punti importanti. Andiamo a rivedere lo ...

Franco Morbidelli MotoGp - GP Aragon 2019 : “La caduta è un peccato - avevo un buon passo. Ci sta l’errore di Rins” : Franco Morbidelli ha terminato il GP di Aragon 2019 dopo il primo giro, il pilota della Yamaha è infatti stato tamponato da Alex Rins ed è finito nella ghiaia in maniera irrecuperabile. Un vero peccato perché il centauro italiano avrebbe potuto disputare una buona gara e lottare per un piazzamento interessante ma l’errore dello spagnolo gli ha impedito di dire la sua al Motorland. L’ex Campione del Mondo della Moto2 avrebbe potuto ...

LIVE MotoGp - GP Aragon 2019 in DIRETTA : Morbidelli e Iannone qualificati al Q2 - ora la battaglia per la pole position : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Marc Marquez è il grande favorito per la conquista della pole position ma attenzione alle Yamaha di Vinales, Quartararo e Valentino Rossi. Dovizioso dovrà cercare di limitare i danni. 14.30 Questi i piloti che si daranno battaglia nel Q2: Dovizioso, Vinales, Quartararo, Morbidelli, Iannone, Crutchlow, Mir, A. Espargarò, Miller, Valentino Rossi, Marquez. P. Espargarò non sarà in pista a ...

Franco Morbidelli MotoGp - GP San Marino 2019 : “Rossi-Marquez? Vale incolpevole - io sono contento per la mia seconda fila” : Ottima prestazione e seconda fila nella griglia di partenza di domani per Franco Morbidelli, autore di una brillante qualifica chiusa al quarto posto in quel di Misano. Il pilota italo-brasiliano della Yamaha Petronas è stato molto veloce per tutto il fine settimana confermando i progressi tecnici della M1, infatti il campione del mondo 2017 di Moto2 si è fermato solo a poco più di un decimo dalla terza piazza occupata dal fenomenale compagno di ...

VIDEO MotoGp - GP San Marino 2019 - Morbidelli su Quartararo : “Una bega - ma allo stesso tempo mi spinge a migliorare” : E’ un Franco Morbidelli tranquillo, quello che nel paddock si mette tranquillamente a conversare in merito al suo compagno di squadra, il nizzardo Fabio Quartararo. “E’ una bega, ma è uno stimolo allo stesso tempo perché ti spinge a far meglio, a migliorarti in molte cose“: questo il pensiero del pilota romano, ieri quinto nelle FP2 a oltre 7 decimi da Maverick Viñales e a 698 millesimi dal francese. Prestazioni che, ...

MotoGp : Franco Morbidelli debutta nel Mondiale Endurance a dicembre con la 8 Ore di Sepang : Franco Morbidelli farà il suo debutto assoluto nel mondo dell’Endurance dal 13 al 15 dicembre in occasione della prima edizione della 8 Ore di Sepang, nuova tappa del Mondiale EWC. L’attuale pilota MotoGP della Yamaha Petronas farà parte di un equipaggio composto anche dall’olandese Michael Van der Mark (4° nel Mondiale Superbike) e dal padrone di casa malese Hafizh Syahrin (in MotoGP con il Team KTM Tech 3) per la sua prima ...