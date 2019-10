Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) Nel post partita di Napoli-Verona ai microfoni di Sky è intervenuto Arkadiusuomo partita Sky. “Abbiamo sofferto tantissimo. Il Verona è una squadra tosta, fa un gioco molto fisico e ci mette molta intensità. Da parte mia sono felicissimo. Abbiamo vinto e ho segnato una doppietta, sono i primi gol in stagione e sono molto contento per tutto. Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta” Qualche giorno fa, dopo il gol segnato inaveva chiesto ad Ancelotti didi più nel Napoli perché con un minutaggio così piccolo è difficile fare gol. L’attaccante polacco ha chiarito meglio le sue dichiarazioni “In realtà stavo parlando più dellache del Napoli perché lì non ho giocato tanto. Qui stavo male, avevo problemi di salute all’inizio. Ma ora sto bene, sto benissimo e spero didi più e di avere più ...

annatrieste : Tutti in piedi per Milik. Ci sta. È vero che spesso sbaglia gol importanti però quando fai due gol a chi chiama i t… - BabboMatteo : RT @espimma: -Mio padre quando Milik non segna: wa stu Milik è proprio scarso. -Mio padre quando Milik segna: wa stu Milik è proprio forte.… - napolista : Milik: “Quando chiedevo di giocare di più mi riferivo alla Nazionale non al Napoli” L’attaccante polacco a Sky: “Ho… -