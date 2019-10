Filippo Nardi falciato da un’auto | l’ex gieffino in ospedale Le sue condizioni

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 19 ottobre 2019) Brutta disavventura per, il conte dei salotti televisivi che nel pomeriggio del 17 ottobre è stato vittima di un incidente stradale.era a Firenze e stava andando a fare delle commissioni a bordo del suo scooter, quando una macchina non l’ha visto e l’ha investito. In collegamento con Pomeriggio 5,ha raccontato alla conduttrice e amica Barbara D’Urso le dinamiche del tutto e quali sono le sue realidi salute.è apparso fasciato quasi dalla testa ai piedi, ma, nonostante questo, non ha perso la sua innata ironia. Appena il collegamento si è aperto ha esclamato: “Speravo la visita della dottoressa Giò, Tu puoi venire quando vuoi. È un invito aperto”. Carmelita, sempre scherzando, gli ha detto di stare tranquillo e di non provarci con lei che, anche in queste, riceverebbe un due di picche.ha poi raccontato le ...

zazoomnews : Filippo Nardi incidente in motorino: Non sono stato vittima di pirata della strada (video) - #Filippo #Nardi… - gossipblogit : Filippo Nardi, incidente in motorino: 'Non sono stato vittima di pirata della strada' (video) - DottorFrog : Oddio Filippo Nardi si è rotto una gamba! Qualcuno di voi ha le ragadi e non lo ha comunicato alla redazione?#pomeriggio5 -