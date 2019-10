Di Stefano | CasaPound non si candida | siamo qui per contribuire con le idee

Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) Partiti in corteo dalla loro sede in via Napoleone III, i militanti disono entrati a piazza San Giovanni percorrendo via Emanuele Filiberto, con il loro leader in testa, Simone Di. Una presenza, quella della tartaruga frecciata, che ha causato più di un malumore in Forza Italia, a partire da Mara Carfagna. "non sipiù alle elezioni, noiqui solo per dare un contributo di", ha detto Di, arrivando con gli altri militanti in piazza San Giovanni a Roma per partecipare alla manifestazione del centrodestra. "Io spero che Salvini sia il leader di un fronte sovranista piuttosto che del centrodestra", ha aggiunto Di, "noi vogliamo solo portare contenuti a questo fronte sovranista. Abbiamo un patrimonio di, che è già stato scopiazzato da altri, maqui per riproporlo".

