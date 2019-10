Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Vittoria inaspettata in occasione delladelof2019 da Beihai a Qinzhou, dove la grande tattica e furbizia dell’inglese Daniel McLay sono state premiate con la suaaffermazione stagionale. Il corridore dell’EF Education First, è stato bravo a rimanere nella parte alta del gruppo che si stava giocando la volata in un caos totale che non ha permesso a nessuno dei grandi favoriti di condurre lo sprint perfetto. McLay è riuscito a farsi spazio sulla destra della strada trovando il varco giusto per rimontare tutti quanti; soprattutto un delusissimo Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe),secondo. Stessa sorte per il vicecampione del mondo Matteo(Mitchelton-Scott), che ha chiuso anche lafrazione alposto. Top ten per altri tre azzurri: Davide Ballerini (Astana) quinto, Jakub Mareczko (CCC) sesto, Riccardo Minali ...

A_Ciclismo_ : Tour of Guangxi Daniel Mclay vince a sorpresa la seconda tappa. Il velocista della EF ha preceduto Pascal Ackermann… - OA_Sport : Tour of Guangxi, risultato seconda tappa: sorpresa McLay! Trentin nuovamente terzo - mondialinet : Tour of Guangxi 2019, sorpresa McLay nella seconda tappa - -