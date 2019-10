Spagna | toro lo incorna durante la Corrida e gli recide due arterie | torero in fin di vita

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Choc in, dove il57enne Mariano De la Viña è stato attaccato da unlaper la Festa del Pilar di Saragozza. Il matador è statoto dall'animale che gli ha provocato la lacerazione di duee un trauma cranico. Andato 3 volte in arresto cardiaco, ha subito due operazioni: "Le sue condizioni sono catastrofiche ma non perdiamo la speranza".

