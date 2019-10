Se avete foto | post o file su Yahoo Groups | salvateli ora | stanno per essere cancellati

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019)! (David Paul Morris/Bloomberg)si prepara a eliminare l’ultimo residuo della prima era di internet. A partire dal prossimo 28 ottobrenon consentirà più agli utenti di caricare contenuti sul sito diche, dal 14 dicembre li modificherà radicalmente. Isono un luogo dove i primi utenti di internet si ritrovavano per discutere divisi in community. In sostanza,si può definire come l’antenato di quello che ora è Reddit. La società ha deciso di sistemare i gruppi sul proprio portale rendendoli privati o limitati. Con le modifiche che verranno applicate un utente dovrà richiedere un invito per accedere a un gruppo oinvitato da un amministratore. Le fasi di restauro del portale dedicato ai gruppi dielimineranno in maniera definitiva tutti i, i sondaggi, i link, legrafie, le cartelle, le banche dati, le ...

