Per Kubica un ruolo in Haas nel 2020?

F1 - GP Russia 2019 : Robert Kubica costretto al ritiro Per mancanza di pezzi di ricambio : Guardare la Williams come una specie di “chicane mobile” fa male a chi è cresciuto nel mito del team di Grove di F1, vincitore di 9 titoli costruttori e 7 piloti, non dimenticando le 114 vittorie nei singoli appuntamenti. Le criticità che affiggono la scuderia britannica sono diverse e non riguardano solo le prestazioni ma anche la consistenza e l’affidabilità. Di fatto, è clamorosa la notizia che arriva da Sochi (Russia), sede ...

F1 - GP Germania 2019 : rigettato il ricorso dell’Alfa Romeo. Lewis Hamilton e Robert Kubica non Perdono i loro punti : Niente da fare per l’Alfa Romeo Racing e ricorso respinto. La scuderia italo-svizzera aveva manifestato forte contrarierà per la penalizzazione di 30 secondi inflitta alle due vetture in occasione del GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale di F1 andata in scena ad Hockenheim: Kimi Raikkonen aveva conquistato il settimo posto davanti al compagno di squadra Antonio Giovinazzi ma furono puniti per aver infranto l’articolo 27.1 del ...