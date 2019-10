Pensioni | Conte | ‘Quota 100 c' è | pilastro della manovra’

Pensioni flessibili e Manovra 2020 : Conte conferma - 'la Q100 resta' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 ottobre 2019 vedono arrivare importanti conferme da parte del Premier Giuseppe Conte in merito alla quota 100 e all'intervento che il governo intende portare avanti nel comparto previdenziale. Ma tra le prese di posizione registrate nelle ultime ore emergono spunti interessanti anche da parte dei tecnici e dei sindacati. Il Premier Conte conferma le uscite flessibili tramite Quota 100 Nel 2020 le nuove ...

Conte e l’sms a Gualtieri : coraggio sull’evasione o è inutile andare avanti Cosa cambia : Pensioni| lavoro | fisco : Duello con Renzi che non vuole votare il decreto fiscaleAnche il M5S si oppone a «specchietti per le allodole»

Manovra 2020 e Pensioni - Conte : «Quota 100 resta». Italia Viva : «No barricate - ma si rischia il burrone» : Renzi: «Misura iniqua». Marattin: «Nessuna barricata, ma così rischiamo di finire nel burrone». Congelata la tassa sulle sim ricaricabili. I renziani chiedono che l’abbassamento della soglia sia legato all’azzeramento delle commissioni sulle carte

Pensioni - Conte rassicura su Q100 : 'Stiamo lavorando sui dettagli' : "La maggioranza è compatta, abbiamo constatato un ottimo clima di lavoro, non c'è assolutamente alcun conflitto", lo ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo gli ultimi scontri sulle sorti del meccanismo di Quota 100 fortemente voluto dalla Lega. Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa, infatti, il sistema del pensionamento anticipato rimarrà fino al termine della sperimentazione: "Nessuna barricata", ha spiegato ...

Pensioni - Conte : ‘Quota 100 la conserveremo - rimodulazione non all'ordine del giorno’ : Sembra ormai che non ci siano più dubbi sulla prosecuzione, per tre anni, delle Pensioni anticipate con la Quota 100, una delle misure simbolo, insieme al reddito di cittadinanza, del precedente governo gialloverde. Ad assicurarlo oggi, ancora una volta, il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. E pure il presidente dell’Inps ha ribadito che proseguirà nel triennio, senza modifiche, la misura ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Conte conferma con Opzione Donna : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Conte conferma con Opzione Donna Sulle Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni del premier Giuseppe Conte proferite al Teatro Apollo di Lecce, in occasione della VI edizione delle Giornate del Lavoro indette dalla Cgil. Qui Conte, davanti al segretario del sindacato Maurizio Landini, ha esternato alcune precisazioni e dato qualche novità importante in materia previdenziale, che ha riguardato in ...

Pensioni - Conte : ‘Intendiamo riproporre Opzione donna e confermare Quota 100’ : Interviene ancora una volta il premier Giuseppe Conte sulla riforma delle Pensioni, uno dei temi più caldi che anima in queste il dibattito politico, economico e sindacale in vista del varo della nuova legge di Bilancio sulla quale sta lavorando in questi giorni il governo "giallorosso". Nuove rassicurazioni sulla prosecuzione di Quota 100 ma anche importanti novità sulla proroga del regime sperimentale di Opzione donna, quelle di cui ha parlato ...

Pensioni - Conte su Q100 : 'Dai privati riscontro basso ma un ricambio c'è stato' : I lavori della nuova Legge di Stabilità 2020 entrano nel vivo, ed entro il 27 settembre dovrebbe arrivare la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza volto a quantificare le risorse che il Governo giallo-rosso dovrà mettere sul piatto per attuare gli interventi in materia fiscale e previdenziale. Dalle ultime dichiarazioni del Premier Conte, infatti, sarebbero emerse nuove conferme della Quota 100 per tutto il triennio. Il ...

Pensioni - Conte : ‘Su Quota 100 poco riscontro ma la misura resta’ : Sulla riforma delle Pensioni e in particolare su Quota 100 si è espresso oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ieri ha affrontato la questione anche con i sindacati durante l’incontro convocato a Palazzo Chigi per discutere della manovra economica e finanziaria che il governo giallorosso si appresta a varare e dalla quale ci si attende molto sul fronte delle politiche sociali. Il premier, anche alla luce dei dati aggiornati ...

Pensioni ultime notizie : Uil fa appello al nuovo governo Conte : Pensioni ultime notizie: Uil fa appello al nuovo governo Conte Le Pensioni restano ancora un tema chiave delle discussioni e delle trattative che si intavoleranno per il prossimo anno, in vista della Legge di Bilancio. Negli ultimi tempi si è spesso parlato di Quota 100, Ape sociale e Opzione Donna. Le ultime notizie a riguardano riportano che Opzione Donna sarà prorogata, mentre Ape Social dovrebbe essere rinforzata. E Quota 100? Dovrebbe ...

RIFORMA Pensioni & LAVORO/ Rdc - quota 100 e cuneo - le tre mine sul Conte 2 : RIFORMA PENSIONI. Ridimensionare Rdc e quota 100 sarà molto difficile, anzi le spese aumenteranno. E sul costo del LAVORO Pd e M5s hanno proposte diverse.

Pensioni - lavoro e Conte bis : Cgil - Cisl - Uil chiedono convocazione : 'Serve discontinuità' : Dopo la conclusione della crisi istituzionale avviata con la recente rottura del governo giallo - verde e l'avvio del Conte Bis dalle parti sociali arriva un invito al nuovo governo per la ripresa del dialogo con una pronta convocazione. Una richiesta alla quale si chiede di dare seguito nei prossimi giorni per riprendere in mano i tanti dossier riguardanti il lavoro, il welfare e le Pensioni, al fine di dare un'impostazione di discontinuità al ...

Pensioni ultime notizie : testo definitivo governo Conte Bis - cosa recita : Pensioni ultime notizie: testo definitivo governo Conte Bis, cosa recita Sul fronte Pensioni ultime notizie non possono non riguardare il programma del governo Conte bis. Stando al testo definitivo dello stesso si avranno maggiori politiche di welfare e quindi di assistenza sociale, soprattutto con focus alle famiglie aventi basso reddito. Mentre per Quota 100 non c’è alcuna indicazione (potrebbe restare così com’è anche nel 2020 e forse ...