Lea Pericoli | Non esco mai di casa se non sono truccata Curarsi è un complimento

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “La sciatteria non ha mai fatto parte di me”. A parlare è Lea, classe 1935, icona del tennis. Nella sua carriera ha vinto 27 titoli internazionali nella prima metà degli anni ’70. Ma è stata a lungo anche giornalista di moda e commentatrice tv. In un’intervista a “Io donna” l’atleta ha parlato della sua concezione di eleganza e di femminilità.ha affermato di essere molto felice di essere nata donna. “felice di essere nata donna, non mi cambierei mai e adoro i nostri privilegi di genere, soprattutto rispetto agli uomini. Loro devono fare i cavalieri e noi essere conquistate”. La campionessa è sempre stata famosa per la sua eleganza, nella gestualità e anche nel modo di vestire. Negli anni ’70 era chiamata per questo motivo “La Divina” Ed in ...

