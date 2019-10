La7 | Richard Gere | “Salvini chiede perché non porto i migranti a Hollywood? Se avessi un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Intervista esclusiva curata da Chiara Proietti e da Gabriele Zagni per Piazzapulita (La7) all’attore americano. Diversi i temi toccati: dalla politica di Donald Trump alla questioneparla anche della sua esperienza sulla Open Arms, la nave della ong spagnola, osteggiata spesso dal leader della Lega Matteo Salvini: “Questa estate ero in Italia e un mio amico mi ha detto: ‘Hai saputo di questa nuova legge italiana che rende un crimine aiutare le ong che salvano le persone in mezzo al Mediterraneo?’. Io gli ho risposto: ‘Ma mi stai prendendo in giro?‘. In 5 minuti ho deciso di prendere un volo per Lampedusa. Ho passato una intera giornata a mettere insieme i viveri e a trovare una barca che ci portasse fino alla Open Arms”. L’attore continua: “Salvini nello scorso agosto chiesenon prendessi i ...

La7tv : #piazzapulita Richard #Gere: 'Trump? Si trova molto meglio con i delinquenti che con i nostri amici' L'intervista e… - PiazzapulitaLA7 : 'Trump sta più a suo agio con i delinquenti che con i nostri amici' Parla Richard Gere. L'intervista esclusiva:… - Lory1370 : RT @PiazzapulitaLA7: La manovra. La guerra in Siria. Richard Gere. L’inchiesta sul mondo della propaganda online che parte dalla Russia e l… -