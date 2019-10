Dichiarato crack vecchio Palermo | guai Zamparini

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La pec e' arrivata in cancelleria poco dopo le 11. E ha posto fine a una querelle giudiziaria lunga due anni. La societa' calcistica Us Citta' diSpa, gia' scomparsa dai quadri federali sotto la gestione Arkus Network, e' fallita. Lo hanno deciso i giudici dopo un tentativo di concordato finito male segnando la fine dell'era. L'ex presidente rosanero, gia' sotto processo per falsi in bilancio e false comunicazioni sociali, dopo la dichiarazione di insolvenza, rischia l'incriminazione per bancarotta fraudolenta. Il fallimento, dunque, riguarda la vecchia societa' Rosanero per cui la Procura aveva gia' chiesto, senza successo, lo stato di insolvenza. La nuova istanza era stata presentata dai pm e dai giocatori della squadra. Secondo i giudici "risulta acclarata la sussistenza dello stato di insolvenza tenuto conto delle ingentissime esposizioni debitorie gravanti sulla ...

