Conte | Legge di bilancio chiusa | riforma Irpef nel 2020

Cosa c’è nella legge di bilancio approvata dal governo Conte bis : Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Questa mattina all’alba, dopo un vertice di diverse ore, il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2020, il decreto fiscale a essa collegato e ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, un testo ufficiale dove vengono riportate tutte le spese e le entrate che l’esecutivo stima per ...

Legge di Bilancio - Conte : 'Bisogna conservare immutata Q100' : "Voglio conservare Quota 100," ribadisce Giuseppe Conte dopo un'intensa giornata di discussioni e polemiche tra le due compagini politiche al timone del governo da lui presieduto, e a poche ore dal Consiglio dei ministri. Il Premier tenta di trovare un equilibrio che possa riappacificare democratici e pentastellati proprio in vista della stesura del Documento programmatico della manovra finanziaria, il quale entro le 24 di questa sera, martedì ...

Taglio parlamentari diventa legge - Conte : “Avvicina cittadini e aumenta efficienza Camere” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta l'approvazione della riforma che prevede il Taglio del numero dei parlamentari: "Ci attendiamo una maggiore vicinanza dei cittadini alle istituzioni. È un passaggio storico che, insieme ad altri progetti di riforma, prelude ad una maggiore efficienza del nostro sistema parlamentare".Continua a leggere

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì (14 i no e due gli astenuti). Conte : «È un passo storico» : Il Taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...

Taglio parlamentari - il Conte 2 alla prova del voto sulla riforma costituzionale : cosa prevede il ddl e quali gli ostacoli prima che sia legge : E’ la legge che i 5 stelle avevano messo sul tavolo delle trattative per il governo giallorosso come condizione imprescindibile ed è anche uno dei punti su cui, fino a pochi mesi fa, M5s e Partito democratico si sono fatti la guerra. Oggi a Montecitorio il governo Conte 2 non solo affronta la discussione finale sul ddl che riduce i parlamentari, ma anche e soprattutto viene messo alla prova sulla tenuta dell’accordo fra le due forze ...

Legge di Stabilità 2020 : per Conte serve una manovra espansiva : Mancano pochi giorni alla pubblicazione della nota di aggiornamento del nuovo Documento di Economia e Finanza e il Governo Conte lavora incessantemente sui numeri al fine di portare il deficit al 2,3%. Appare ormai abbastanza chiaro che le misure bandiera del precedente Governo giallo-verde non verranno toccate come spiegato anche dal Premier Giuseppe Conte. Conte: 'Conservare la flat tax per le partite Iva' "Reddito di cittadinanza e Quota 100 ...

Suicidio assistito - Conte : "Dubito esista un diritto alla morte - serve una legge" : Il presidente del Consiglio frena dopo che la Consulta lo ha definito "lecito" in casi come quello di Dj Fabo

Fine vita - Conte : "Si' all'obiezione di coscienza per i medici. Dubito vi sia un diritto di morire - serve una legge" : Mercoledi la Corte Costituzionale ha dichiarato non punibile l'aiuto al suicido in determinati casi e chiesto ancora una volta al parlamento, latitante da un anno, che legiferi. Il premier: Ci vuole l'obiezione di coscienza per i medici.

Conte : "Conserveremo flat tax per autonomi e partite Iva. Lavoriamo per alleggerire pressione fiscale" : Giuseppe Conte, in un’intervista a Ceglie Messapica (Brindisi) ad Affaritaliani.it, ha dichiarato che “la cosiddetta flat tax” per gli autonomi e le partite Iva “la conserveremo e cercheremo di incrementarla anche per i redditi superiori”. “Lavoreremo anche per introdurre un alleggerimento della pressione fiscale - aggiunge il premier - al di sopra dei 65mila euro”.Il premier ha poi smentito un ...

Gradimento - sale Conte ma Salvini avanza Lega : così cambiamo la legge elettorale : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

La legge australiana per censurare i Contenuti violenti online : È stata approvata dopo l'attentato di Christchurch, ma la sua efficacia viene messa in dubbio da diversi esperti

Il Conte bis ha i numeri per eleggere il prossimo presidente della Repubblica? : Foto Vincenzo Livieri – LaPresse A pensarlo sono in molti: uno dei collanti della maggioranza cosiddetta giallorossa è la necessità che sia questo parlamento a eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale; questo e non quello a trazione leghista che, stando ai sondaggi, uscirebbe dalle urne se si andasse a votare a breve. Perché questo avvenga, l’esecutivo che ha ottenuto ieri la fiducia al Senato dovrà rimanere in carica ...

Conte bis - alle 18 fiducia in Senato. Salvini : «Voi minoranza del Paese - noi senza poltrone - ma a testa alta. No a legge elettorale-inciucio» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...