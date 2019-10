Conte già al lavoro per la riforma Irpef

Di Maio vuole riportare la manovra in Cdm. Ma Conte gli ricorda : “L’abbiamo già approvata” : È il tema dell'evasione a creare malumori fra i Cinque Stelle. "Bisogna fare il punto su temi prioritari e irrinunciabili, come il carcere ai grandi evasori", afferma Luigi Di Maio che convoca una riunione questa mattina e chiede che la manovra venga rivista in Cdm lunedì prossimo. Ma Giuseppe Conte è fermo e gli ricorda che la legge di Bilancio e il decreto fiscale sono già stati approvati: nel Cdm di lunedì ci sarà spazio solo per un decreto ...

Basket : Paolo Banchero - il classe 2002 corteggiato dall’Italia. 16 anni - già Conteso da vari atenei USA per il 2021 : Da qualche ora, sui principali siti di settore e sulle testate nazionali, rimbalza una notizia che potrebbe cambiare ancora, il volto della Nazionale italiana del futuro. La FIP, infatti, tramite il lavoro di Riccardo Fois, che fa attività di reclutamento (il termine inglese è recruiting), è riuscita a mettere sotto la lente d’ingrandimento il nome del lungo Paolo Banchero, in attesa del passaporto italiano. 16 anni, di origini italiane, ...

Ambiente - Conte : “La strategia del governo per un’Italia verde si articola su tre pilastri” : Il governo nella manovra ha impostato “un green New Deal” che deve assumere la forma di “un patto con il mondo industriale e produttivo, per favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, la transizione verso fonti di energia rinnovabili, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione, l’integrazione dei sistemi“: lo ha dichiarato il premier premier Giuseppe Conte, in occasione degli Stati Generali ...

Giuseppe Conte - una pesantissima telefonata a Silvio Berlusconi : la rivelazione di Gianfranco Rotondi : Basta una telefonata tra Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi a cambiare il quadro politico italiano. In un'intervista al Fatto Quotidiano, l'ex Dc Gianfranco Rotondi e spesso influente "consigliere" del Cav dentro Forza Italia suggerisce al premier la strada per diventare "il nuovo Aldo Moro". Leggi

Siria - Conte in Senato : “Su Turchia serve decisione risoluta e ferma dell’Ue. Inaccettabili le parole di Ankara sui rifugiati” : “La decisione turca ripropone l’esigenza di una decisione comune, ferma e risoluta da parte” dell’Ue. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferendo in Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, ha ribadito la posizione dell’Italia sul conflitto in Siria. Accanto al premier, tra i banchi del governo, sedevano i ministri per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (M5s) e quello per gli Affari ...

Gianfranco Rotondi : "Se Conte telefonasse a Berlusconi diventerebbe il Moro della nuova solidarietà" : Conte il nuovo Moro? Gianfranco Rotondi risponde con poche parole a questa domanda. Poche, ma piene di significato: “Se telefonasse a Berlusconi lo diventerebbe”. In un’intervista al Fatto Quotidiano? l’ex ministro, esponente della Dc nonché organizzatore del raduno ad Avellino con il premier spiega perché Conte piace ai democristiani: “Oggi Berlino è ancora amministrata dai ...

Agcom : Pd e M5S primeggiano nei tg. Ma a parlare di più sono Conte e Salvini : Matteo Salvini, Giuseppe Conte M5S e Pd primeggiano, calamitano l’attenzione. Nei telegiornali, si intende. Complice l’avvio del nuovo governo giallo-rosso, i partiti di Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti hanno conquistato ampi spazi nei notiziari televisivi del mese di settembre. E’ quanto emerge dal più recente rapporto dell’Agcom sul pluralismo politico/istituzionale: i dati, elaborati da Geca Italia, testimoniano ...

Papa Francesco - la richiesta a Giuseppe Conte : aiutare l'ex capo della Gendarmeria - Giani : Ora che Domenico Giani, capo della Gendarmeria vaticana, si è dimesso per la "velina" uscita sui cinque impiegati coinvolti nell'inchiesta finanziaria, Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni. E in attesa che la bufera passi dal Vaticano, rivela Il Messaggero in un retroscena, è partita una ri

Giappone - dispersi a Fukushima Contenitori di rifiuti radioattivi : Allarme radioattività in Giappone, di nuovo. Secondo quanto riporta Asahi Shimbun, diversi sacchi di detriti contaminati sono stati trascinati via dall'inondazione provocata dal tifone Hagibis. Abbattendosi sulla costa centro-orientale del Giappone, Hagibis ha causato 35 vittime (in tutto il Paese) e ingenti danni nella prefettura di Fukushima. La municipalità di Tamura, Fukushima, ha detto che i sacchi dispersi facevano parte ...

Italia 5 Stelle - fotografia del Movimento in tempi di governo giallorosso. A trainare l’asse Grillo-Conte - mentre Di Maio e Casaleggio inseguono : Beppe Grillo, il padre visionario e unico vero leader. Giuseppe Conte, l’uomo di garanzia che gode della benedizione del fondatore. Luigi Di Maio, il capo politico all’inseguimento. Roberto Fico, il movimentista dentro le istituzioni che calma gli scalpitanti. Davide Casaleggio, il defilato con in mano le chiavi di Rousseau alla ricerca di più attenzioni. Chi è il Movimento 5 Stelle oggi, lo dicono le cinque fotografie dei leader che hanno ...

Formula 1 – Vettel sorridente - Leclerc si acContenta e Bottas battagliero : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Giappone : Le prime sensazioni dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Giappone: Vettel euforico, Leclerc si congratula col compagno di squadra e Bottas pensa già a come superare le Ferrari E’ la Ferrari a dominare nelle qualifiche del Gp del Giappone: gli italiani che hanno puntato presto la sveglia in questa domenica insolita sono stati ripagati da un eccezonale Sebastian Vettel, che si è preso la pole position a Suzuka. Il tedesco della ...

Africa - Conte : insieme Economia-Ecologia : 12.24 "Economia ed ecologia devono andare a braccetto. In particolare in Africa dove si concentra la parte giovane del Pianeta con un'età media di 16 anni, un continente fragile,martoriato dalla diseguaglianza sociale e dalla relazione inversamente proporzionale tra crescita demografica e sostenibilità del sistema alimentare".Così il presidente del Consiglio Conte al Forum di Coldiretti. "Ritengo fondamentale l'impegno unito tra Governo e ...

Clima - Conte : “Italia traino per una stretta mano tra economia ed ecologia” : “L’Italia può fungere da traino, da stimolo per l’intera comunità europea, lanciando la scommessa di una stretta di mano tra economia ed ecologia. La tutela dell’ambiente quindi non come freno, ma come opportunità per un rinnovato sviluppo per un’auspicata crescita anche dell’occupazione”. Lo ha detto presidente del consiglio Giuseppe Conte durante “The Hydrogen Challenge – 2019 Global ESG ...