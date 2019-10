Borghi | “Salvini non ha cambiato idea L’euro resta una moneta dannosissima”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) E’ un grande sostenitore dell’uscita dell’Italia dal, il deputato della Lega, Claudio. Teoria da anni sbandierata personalmente dal presidente della Commissione Bilancio in tutte le salse, a volte generando forti reverberi arrivati anche a Bruxelles, scuotendo i mercati. E che ora, invece, pensa “che si faccia confusione” in quanto “da sempre ritengo che l'euro sia una cosa dannosissima, ma l'uscita dallaunica non può essere una cosa unilaterale".Onorevole, di certo Matteo Salvini ha fatto dietrofront sul “no-euro”, prendendo le distanze dall’uscita dell’Italia dallaunica.non ha preso le distanze dal ‘no-euro’. Salvini dice quello che abbiamo detto centomila volte, solo che c’è l’interesse da parte di qualcuno di rimestare un dibattito inesistente”.Mi scusi, ma il suo segretario della Lega ha dichiarato in un’intervista che “è ...

borghi_claudio : Allora? L'avete trovato il video dell'intervista di Salvini con la Chirico dove avrebbe detto il famoso irreversibi… - ricpuglisi : Ieri abbiamo assistito all'ennesima FARSA di Salvini, Borghi e Bagnai su eurexit. Punto importante: fare scelte ir… - borghi_claudio : @SimoneDagnini @Andyphone @25O319 Ho smesso io di smentire il foglio, dovrebbe farlo Salvini per il gusto di fargli… -