Berlusconi arriva a Perugia | ma Salvini e Meloni lo ignorano

Quinto e sesto episodio di 1994 - Berlusconi tra la Sardegna e Napoli : arriva l’invito a comparire (foto e video) : Col Quinto e sesto episodio di 1994, la serie originale Sky nata da un'idea di Stefano Accorsi e dedicata agli anni della fine della Prima Repubblica, il racconto scivola nella seconda parte di un anno che ha visto l'Italia guidata dal primo governo di destra della storia repubblicana italiana, con una maggioranza composta da Lega Nord, Alleanza Nazionale (per la prima volta gli ex missini all'esecutivo), reduci della Democrazia Cristiana ...

Crozza-Berlusconi alle prese con le difficoltà degli anziani : “Vogliono farci usare il bancoma… ma si immagina che casino quando arriva l’euro?” : Maurizio Crozza veste i panni di Silvio Berlusconi nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il Cavaliere è seriamente preoccupato dalla possibile introduzione del Cashback per combattere l’evasione fiscale: “Oddio, ci fanno usare il banco-ma per contrastare l’evasione fiscale? Ma è matto? Con tutto il mazzo che mi sono fatto nel ’94 per legittimarla?” Live streaming, episodi ...

Pd - arriva l’ex Berlusconiana (ma anche ex Ncd - Ap e Cp) Beatrice Lorenzin : “Contro la democrazia illiberale di Salvini” : Sbocciata politicamente in Forza Italia. Transfuga nel Nuovo centrodestra al seguito di Angelino Alfano. Poi travasata in Alternativa Popolare, quindi al centro del progetto di Civica popolare che riunisce da Pier Ferdinando Casini a Giuseppe De Mita. E’ un lungo cammino partito da destra che ha come meta il centrosinistra, quello di Beatrice Lorenzin. Perché ora l’ex paladina berlusconiana – ma dal 2013 ministro delle Salute a ...

Berlusconi abbraccia il figliol prodigo - Salvini ratifica sconfitta. E intanto arrivano i Sudisti : Silvio Berlusconi, come il padre della parabola del figliol prodigo, ha riabbracciato il figlio fuggito dalla casa paterna, ossia Matteo Salvini, il quale è ritornato sconfitto dall'alleanza con il M5S, a cui aveva dato vita per bramosia del potere, dissipando i suoi averi, ossia i suoi ideali, in una causa sbagliata. Impoverito e sconfitto è ritornato al padre. Berlusconi si è aperto al perdono del figlio traditore, non certo per amore, ma per ...

“Con Silvio Berlusconi…”. Toffanin - arriva la verità sul suo rapporto con il suocero : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono da anni una moderna favola d’amore. Lontani dal gossip, sempre insieme, mai nessuna ombra ha scalfito il loro rapporto. Della conduttrice di Verissimo sappiamo praticamente tutto, anche se continua a mantenere un profilo basso e riservato. In una recente intervista Pier Silvio Berlusconi ha rivelato un importante particolare sul loro amore. Stando alle sue dichiarazioni, un ruolo chiave nella loro ...