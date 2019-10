Siria | “raid turchi con armi chimiche” Ankara | “Mai usate” Conte chiama Erdogan

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Una telefonata durata oltre un’ora in cui non sono mancati momenti di forte tensione: il premier Giuseppeha avuto un colloquio con il presidente turco Recep Tayyipnel quale ha ribadito che l’Italia ritiene “inaccettabile” l’azione militare avviata in. E ha più volte invitato il capo dia interrompere questa iniziativa militare che ha effetti negativi sulla popolazione civile. Intanto inla guerra continua: Ras al Ayn, alla frontiera con laa, è sotto assedio. “Sospettiamo chenon convenzionali vengano usate contro i combattenti” curdi dallaa, denuncia via Twitter Mustafa Bali, capo della comunicazione delle Forze democratichene (Fds) a guida curda. Un’accusa chesmentisce per bocca del ministro della Difesa: “Tutti sanno che l’esercito turco non hachimiche nel suo ...

