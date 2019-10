Matteo Renzi indagato per diffamazione per una frase su Jessica Faoro contenuta nel suo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019)“frequentava un brutto giro legato alla droga”. Per questa, pubblicata nel suo libro Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani,a Padova per. A presentare la querela sono stati i genitori della ragazza, uccisa con 85 coltellate a Milano il 7 febbraio 2018 dal tramviere Alessandro Garlaschi in un appartamento di via Francesco Brioschi. Quelle frasi del leader di Italia Viva sulla giovane assassinata lo scorso anno sono giudicate diffamanti dai suoi genitori. Non la pensa così il pm Luisa Rossi, che ha chiesto l’archiviazione alla quale il padre e la madre dihanno già annunciato opposizione. A loro avviso lacon cui l’ex premier, nel punto in cui fa un parallelo tra il caso die quello di Pamela, sarebbe stata diffamatoria nei confronti della figlia uccisa a soli 19 anni, la quale, ...

Ettore_Rosato : Riformismo vs populismo, riflessione vs banalizzazione, futuro vs nostalgia, passione vs paura. Idee che si confron… - RaiPortaaPorta : Matteo Renzi e Matteo Salvini in seconda serata su @RaiUno. What else? - Emagorno : Ormai ci siamo, poche ore alla #Leopolda10. Sarà un’edizione speciale, unica, che rappresenterà una bella pagina de… -