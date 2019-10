Ispra,30 casi danno grave ad ambiente

Sono 30 idiambientale in Italia riportati nel I Rapporto nazionale dell'(Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).Lo studio riguarda le istruttorie aperte nel biennio 2017-2018 su incarico del Ministero dell'. Tra i-22 procedimenti e 8 extragiudiziari -quelli delle discariche di Chiaiano e Casal di Principe (Campania) Malagrotta e Anagni Lazio,Bellolampo in Sicila,le emissioni della Tirreno Power a Vado Ligure e Quiliano,l'interramento di scarti di lavorazione a Rende (Cs).(Di giovedì 17 ottobre 2019)