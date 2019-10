Golf – I biglietti della Ryder Cup 2020 vanno a ruba! Tagliandi finiti in 50 minuti e

Fonte : sportfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019) ICupsono terminati 50dopo la messa in vendita: a causa di un disservizio però, molti utenti con la prelazione sono rimasti senza tagliando LaCupsbarca negli USA e l’hype è già alle stelle. L’edizione 2016 ad Hazeltime ha fatto grande successo, attirando oltre 200.000 spettatori, ma quella del Wisconsin del prossimo anno, secondo le stime, potrebbe addirittura fare meglio. In rete isono andati a ruba. Tutti isono stati venduti 50dopo la messa in vendita. Negli USA è però scoppiata una forte polemica legata ad alcuni disservizi di utenti che aveva la prelazione sui: diversi messaggi di errore hanno impedito loro di acquistare il tagliando, nonostante la ‘via facilitata’ dalla prelazione, diventata inutilizzabile, facendoli rimanere senza biglietto. La casella mail ...

golftgcom : C'è tanta voglia di golf in giro. E fra tre anni c'è l'Italia #rydercup - contribuenti : Golf, biglietti Ryder Cup 2020 a ruba - sportface2016 : #Golf | Biglietti #RyderCup2020 sold out in meno di un'ora ma è caos sulle prelazioni -