Di Maio chiede modifiche alla legge di bilancio

Siria - Di Maio : “Basta sangue - all’Ue chiederò il blocco dell’export di armi verso la Turchia” : Il ministro Luigi Di Maio, in arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dei 28 a Lussemburgo in cui si discuterà della guerra in Siria contro il popolo curdo, chiederà all'Ue il blocco dell'export di armi verso la Turchia: "Non possiamo accettare altre vittime innocenti. Non possiamo accettare altro sangue, né ricatti sui migranti. Non può essere militare la risposta alla crisi in corso".Continua a leggere

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** (2) : (AdnKronos) – Ok a uno stop a 360 gradi, ma il presidente del Consiglio ha chiesto ai suoi di fornire risposte concrete, perché se i soldi per non far scattare le clausole di salvaguardia sono stati trovati, c’è bisogno di uno sforzo in più per individuare le risorse necessarie a realizzare le prime misure targate Conte bis.Pronta la risposta del M5S, con Di Maio che sul tavolo è pronto a calare l’asso di un software che ...

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un software anti-frode che consenta di recuperare dai 5 ai 7 miliardi di euro, risorse vive da mettere sul piatto del taglio al cuneo fiscale e del salario minimo -solo per citare alcuni obiettivi del governo giallorosso- per una manovra che non si limiti a sterilizzare le clausole Iva -la tagliola da 23 miliardi- ma realizzi anche le prime misure per spingere sul motore della crescita. A quanto apprende ...

Il M5s teme la fuga di parlamentari - Di Maio : 'Chiederò il risarcimento di 100 mila euro' : Dopo la senatrice Silvia Vono, passata dal M5s nelle file di Italia Viva nonostante l'avvertimento di Luigi Di Maio, potrebbero esserci altri parlamentari Cinque Stelle in fuga, sia alla Camera che al Senato. Il condizionale è d'obbligo, ma quel che è certo è che i malumori non sono pochi e potrebbero dar luogo a cambi di partito. E la multa di centomila euro, prevista dal codice etico del MoVimento non sembra inteferire in questo passaggio da ...

Di Maio chiede il taglio dei parlamentari "per rafforzare la fiducia del governo" : "Il taglio dei parlamentari sarà una grande prova per rafforzare la fiducia su cui si basa il governo. Non credo che ci saranno frizioni". Luigi Di Maio, ad Assisi per partecipare al 'Cortile di Francesco', ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se la fiducia riposta nel Pd dipenda dall'approvazione della riforma del taglio dei parlamentari. "Dimostreremo un'altra volta che questo governo è nato contro le poltrone - ha ripetuto il ...

Luigi Di Maio - sondaggi riservati : quale poltrona chiede al Pd : Gira un sondaggio riservato dal quale emerge che Pd e M5s insieme possono giocarsela con il centrodestra. Mentre in Umbria i Cinque stelle senza il Partito democratico rischiano il crollo (e di non presentarsi non se ne parla perché sarebbe una "resa") ora Luigi Di Maio punta a due regioni: la Campa

Nuovo governo : ipotesi Boeri al Lavoro - Di Maio chiedeva sue dimissioni da Inps : La politica sa essere strana. Può capitare, ad esempio, che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, dopo essersene dette di tutti i colori, finiscano per lavorare gomito a gomito in una squadra di governo. Ed è un'eventualità che, a giudicare dagli ultimi sviluppi delle vicende politiche, sembra ormai probabile. Può, inoltre, accadere che un ex Presidente dell'Inps come Tito Boeri, a lungo in aperta contrapposizione con il leader ...