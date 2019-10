Detenuti torturati in cella | arrestati 6 agenti del carcere di Torino

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Sono accusati del reato di tortura. Le violenze riguarderebbero il periodo da aprile 2017 fino a novembre 2018 Sono accusati di aver torturato alcuni. Per questo, seidi polizia penitenziaria, in servizio neldiLorusso e Cutugno, sono stati. Il provvedimento è il risultato di un'attività di indagine iniziata nel 2018, che ha accertato il verificarsi, all'interno del penitenziario, di episodi di violenza, andati avanti dall'aprile del 2017 fino al novembre 2018. A far partire l'inchiesta, che ha portato all'arresto dei sei, era stata la segnalazione del Garante delle persone private della libertà personale del Comune diche, durante i colloqui con alcuniera venuto a sapere delle violenze. La procura ha precisato che l'accusa di tortura, messa in atto neldi, non riguarderebbe ...

