Controlli della Guardia di finanza al liceo Gioberti | identificati i docenti

Roma. Controlli e verifiche sulle strade e nei locali da parte della Polizia Locale : Cronaca di Roma – Continuano gli accertamenti del fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Particolare attenzione alla sicurezza stradale: Controlli sulla velocità di 4000 veicoli, con oltre 300 infrazioni rilevate per superamento dei limiti di velocità consentiti. Ammontano a circa 1500 le sanzioni per inosservanza delle norme del codice della strada con 75 auto rimosse per soste ad intralcio della ...

Lotta al lavoro nero - report della Guardia di Finanza sui Controlli estivi : Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara nella sua veste di polizia economico - finanziaria ha incentivato l’attività di contrasto al fenomeno del sommerso da lavoro, ancor più nel particolare periodo estivo appena conclusosi. In tale ambito è stato eseguito un articolato piano intervenziale su tutto il territorio di competenza dal dipendente Gruppo di Pescara, che ha effettuato circa 100 controlli ad altrettante attività ...

Lotta al lavoro nero - report della Guardia di Finanza sui Controlli estivi : Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara nella sua veste di polizia economico - finanziaria ha incentivato l’attività di contrasto al fenomeno del sommerso da lavoro, ancor più nel particolare periodo estivo appena conclusosi. In tale ambito è stato eseguito un articolato piano intervenziale su tutto il territorio di competenza dal dipendente Gruppo di Pescara, che ha effettuato circa 100 controlli ad altrettante attività ...

Addio all'estate Ragusa - il bilancio dei Controlli della Polizia : La Polizia di Stato ha reso noti i risultati dei controlli eseguiti sulla Sp 25 Ragusa-Mare in occasione dell’Addio all’Estate a Marina di Ragusa

Reggio Emilia. Domenica apre la caccia : anche un drone per i Controlli della Polizia provinciale : Domenica 15 settembre è prevista l’apertura generale della caccia, tanto attesa dai seguaci della dea Diana, ma anche tanto temuta

Palermo : Controlli nei locali della Kalsa e della Magione - multe per 18mila euro (2) : (AdnKronos) - Oltre 2500 euro di sanzioni sono state elevate al titolare di una pescheria per mancato aggiornamento della Dia (1.000 euro), mancata tracciabilità dei prodotti ittici (1.500 euro) e contestuale sequestro dei prodotti, occupazione del suolo pubblico (150 euro) e contestuale sequestro d

Palermo : Controlli nei locali della Kalsa e della Magione - multe per 18mila euro : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - controlli a tappetto della polizia nella zona della Kalsa e della Magione, a Palermo, per contrastare frodi nelle attività commerciali. Diciottomila euro l'ammontare delle sanzioni elevate a cinque locali. Alla Kalsa, in via Torremuzza, gli agenti hanno sequestrato un

Reddito di cittadinanza - via ai Controlli a 360 gradi : chi finisce nel mirino della Finanza : Guerra aperta ai furbetti del Reddito di cittadinanza, con una strategia per il contrasto a tutto campo contro gli abusi...

Reddito di cittadinanza - partono i Controlli a 360 gradi : chi finisce nel mirino della Finanza : Guerra ai furbetti del Reddito di cittadinanza, con una strategia per il contrasto a tutto campo contro gli abusi messa a...

Palermo : Controlli nei locali della movida - multe per quasi duemila euro : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Apparecchiature musicali sequestrate e multe per quasi duemila euro. Proseguono i controlli della polizia municipale sui locali della movida di Palermo. Nel mirino questa volta sono finiti due locali di via Panneria e via Plauto dove gli agenti hanno sequestrato le appa

Palermo : Controlli nei locali della movida - multe per quasi duemila euro : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Apparecchiature musicali sequestrate e multe per quasi duemila euro. Proseguono i controlli della polizia municipale sui locali della movida di Palermo. Nel mirino questa volta sono finiti due locali di via Panneria e via Plauto dove gli agenti hanno sequestrato le apparecchiature musicali e denunciato il gestore del primo perché invadeva una porzione di suolo pubblico con tavoli e sedie. In via ...

Palermo : Controlli nei locali della movida - multe per quasi duemila euro : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Apparecchiature musicali sequestrate e multe per quasi duemila euro. Proseguono i controlli della polizia municipale sui locali della movida di Palermo. Nel mirino questa volta sono finiti due locali di via Panneria e via Plauto dove gli agenti hanno sequestrato le apparecchiature musicali e denunciato il gestore del primo perché invadeva una porzione di suolo pubblico con tavoli e sedie. In via ...