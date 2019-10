Uva | «Contro il razzismo serve collaborazione tra Uefa | governi e Federazioni»

Agrigento : contrasto a furti di Uva e olive - controlli e sanzioni : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) - controlli straordinari delle zone rurali di Agrigento dei Carabinieri che hanno contrastato furti di uva e di olive . Dalla serata di ieri alle prime luci dell’alba, sono stati svolti, in tutta la provincia, dei servizi straordinari di controllo del territorio, messi in

Agrigento : contrasto a furti di Uva e olive - controlli e sanzioni : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) – controlli straordinari delle zone rurali di Agrigento dei Carabinieri che hanno contrastato furti di uva e di olive . Dalla serata di ieri alle prime luci dell’alba, sono stati svolti, in tutta la provincia, dei servizi straordinari di controllo del territorio, messi in atto dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento . Si tratta di un piano di prevenzione “a largo raggio volto a ...

Dieta con Uva passa : controlla il colesterolo e attiva il metabolismo : La Dieta con uva passa è un insieme di raccomandazioni alimentari che, se concretizzate, permettono di tenere sotto controllo il colesterolo e di attivare il metabolismo. Al centro di tutto c’è l’uva sultanina, conosciuta anche come uva passa. Prodotta soprattutto in Turchia e in Australia, viene esportata in tutto il mondo si contraddistingue per un apporto energetico che sfiora le 300 calorie all’etto. Come ricordato anche ...